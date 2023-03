A m frühen Morgen sah man niemals viel, zu dicht lag der Nebel über dem Fluss, zu flach waren die Felder jenseits der Sandbänke, zu weit entfernt die mächtigen Gipfel des Himalayas. Wenn man mit einer Tasse Tee an Deck trat, schien es, als liefe man geradewegs in die Wolken hinein. Die Reling bemerkte man erst, wenn man unmittelbar davor stand; drehte man sich anschießend um, war der Aufgang hinter einem verschwunden. Dann aber stieg die karmesinrote Sonne empor, hinter dem Nebel sah sie aus wie ein fremder Planet in einem extraterristischen Science-Fiction-Universum. Ausschnitte der Landschaft tauchten schemenhaft auf und verschwanden wieder; irgendwann schälten sich die Scherenschnitte der Palmen am Ufer aus dem Dunst. Bis die komplette Welt am Brahmaputra zu sehen war, vergingen ein, anderthalb, manchmal zwei Stunden. Wer ausschlafen wollte auf dieser Reise, verpasste nicht viel. Und versäumte doch an jedem einzelnen Morgen die Erschaffung der Welt aus dem Schleier des Nebels.