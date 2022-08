Portugal : Ton, Steine, Erben

Aktualisiert am

Neue Ideen für einen alten Ort: Am Fuße des mittelalterlichen Städtchens Monsaraz im Alentejo kehrt eine neue Generation in ihre Heimat zurück – und lässt ein vergessenes Stück Portugal aufleben.

Die Welt an der Wand: Im Restaurant des „São Lourenço do Barrocal“ findet der Gast, während er auf den nächsten Gang wartet, sogar ein bisschen Wunderkammer in der Tiefe des Raumes. Bild: Barrocal, h.o.

Das ist es also, das Nirgendwo. Die Straße wird immer holpriger, die Warnschilder – Vorsicht, Kühe! – werden häufiger. Die Olivenbäume auf den trockenen Feldern wirken wie verkrüppelte Gespenster. Auf dem Hügel thront das weiße Städtchen. Das ist ein Portugal weit weg von den Bars des internationalen Lissabon-Jetsets fern der bunten Badelatschenlandschaften der nahen Algarve. Das ist die Ebene rund um Monsaraz im Alentejo. Die kopfsteingepflasterten Gassen sind leer gefegt, Türen und Fenster blau umrahmt. Weil das Blau die Mücken abhält, die im Sumpf des Stausees Alqueva, gespeist vom Fluss Guadiana, hinter dem Hügel lauern. Ansonsten weiß, alles weiß. Nur die Burg, in deren Steinarena jährlich im September noch ein Stierkampf ausgetragen wird, lauert dunkel am Rande der Häuser. Als letzter wird stets ein schwarzer Stier getötet, Symbol des Bösen.

Luís Lobato de Faria schaut von der Burg auf die zerklüftete Seenlandschaft hinab. Dunkles Blau, saftiges Grün. „Dahinter liegt schon Spanien“, sagt der Historiker, den es nach den Uni-Jahren in Évora und Lissabon, schnell wieder hierhergezogen hat. „Weil hier alles ist, was mich interessiert, alles, was ich erforschen will“, sagt er. Nein, nein. Er sagt es natürlich nicht, er singt es. Weil er, wie alle Portugiesen, wenn sie reden, mehr singt als spricht. Besonders im Hinterland. Er singt dozierend fort. Über geheime Pfade hätten stets Schmuggler ihre Ware zu den Spaniern hinübergebracht. Nie welche herüber. „Warum sollten sie auch? Unser Kaffee, unser Olivenöl, unser Wein, schmeckt doch alles viel besser als das der Spanier.“