Hai-Alarm in New York : Raubfische vor der Freiheitsstatue

Auslöser von Urängsten: Auch ein Weißer Hai ist in diesem Sommer schon in den New Yorker Gewässern gesichtet worden. Bild: Picture Alliance

Flap, flap, flap. So klingt es, wenn Tausende von Menhaden-Fische an der Oberfläche des Atlantiks schwimmen. Der Schwarm ist groß wie ein Fußballfeld und erzeugt dank des laut spritzenden Wassers die Illusion fliegender Fische. Vom Deck des Ausflugsbootes aus ist das Wasser fast nicht mehr auszumachen, so dicht drängen sich die braungrauen Menhaden um den motorisierten Eindringling vor der Küste von New York. Die eigentliche Gefahr für die Heringsart lauert indes unter der Wasseroberfläche. Es sind die Wale und Haie, auf die die sechzig Gäste an Bord warten. „Das hier ist ein All-you-can-eat-Büfett für sie“, sagt Mitchell Steinhardt, Fotograf für die Naturschutzorganisation Gotham Whale.

Wo bleiben die Meeressäuger?

Es hat anderthalb Stunden gedauert, um mit der „American Princess“ von Sheepshead Bay in Brooklyn bis fast vor die Küste von Fire Island zu fahren. Das Wasser ist ruhig und dunkelblau, am Himmel steht keine Wolke, mehrere Containerschiffe liegen zum Greifen nah auf der Reede. Hapag Lloyd, Maersk Line, China Shipping steht auf ihren Rümpfen. Der Strand ist jetzt sechs oder sieben Kilometer entfernt, wie ein langes weißes Band ziehen sich Rockaway, Long Beach und Fire Island an der Küste entlang. Vereinzelte Hochhäuser sind zu sehen, die riesigen Sozialwohnungskomplexe von Far Rockaway, im Dunst im Nordwesten die Skyline von Manhattan. „Wir wissen, wo die Wale und Haie sind“, versichert Steinhardt ein paar gelangweilt wirkenden Kindern, die in der Hitze nichts anderes zu tun haben, als im Kreis auf dem Boot herumzulaufen. Nun ist der Motor abgeschaltet, und alle warten auf die Meeressäuger und Raubfische.