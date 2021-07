Radtour in Frankreich : Im Schlick der Sorgue steckt die Geschichte

Ein Schild warnt. Man solle sich bloß nicht zu weit hinauswagen. Steinschlag drohe, der Boden sei glitschig, die Absturzgefahr beträchtlich. Und doch klettern viele nach oben, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und der hat es in sich: Steil wächst eine Felswand himmelwärts, während sich an ihrem Fuß ein finsterer Schlund öffnet. Rauschen ist zu hören, ein Branden. Aus dem Inneren des Berges drängt Wasser nach draußen und sammelt sich in einem türkisblauen See. Es kommt vom Ventoux und von den Monts de Vaucluse, ist im Karst versickert und durch ungezählte Gänge, Hohlräume und Kammern bis zu einer Höhle geströmt. An deren Mündungsloch dann das wütende Toben weißer Fluten, die aus dem Stein preschen: Es ist die Quelle der Sorgue bei Fontaine-de-Vaucluse, gut dreißig Kilometer östlich von Avignon.

Wirklich imposant wird das Spektakel in den Wochen der Schneeschmelze oder nach heftigen Regenfällen. Da scheint der Berg zu bersten: Die Sorgue zeigt, was sie kann. Um sich jedoch bald darauf in ihr Bett zu legen und gemächlich südwärts zu ziehen, hinunter zum Dörfchen Fontaine-de-Vaucluse, legendäre Sommerfrische des humanistischen Dichters und Gelehrten Francesco Petrarca, und weiter gen Westen.

Man lebte mit dem Fluss

Wir folgen dem Fluss mit dem Fahrrad. Souvenirläden säumen den Weg. Man ist bereit für den Ansturm der Touristen, Ansichtskarten, duftende Lavendelsäckchen und Seifen sind verkaufsfördernd drapiert. Einstweilen aber bleibt es noch ruhig. Zu Pfingsten sind ganze Horden von Parisern laut lärmend in die Provence geströmt und nach drei Tagen wieder verschwunden. Die Urlauber aus dem Ausland hätten immer noch Angst vor der Pandemie, hören wir. In solchen Sätzen schwingen Sorgen mit: Würde man in diesem Sommer an die Vor-Corona-Zeiten anknüpfen können? Jetzt soll die Lockerung der Maßnahmen endlich greifen. Weshalb die Hoteliers ihre Häuser erst ganz allmählich aufsperren.

Was uns nicht stört, im Gegenteil: Es herrscht weniger Verkehr. Wir radeln gemütlich dahin, vorbei an Feriensiedlungen, Kajak-Depots und Obstplantagen. Im Städtchen L’Isle-sur-la-Sorgue scheint der Fluss gezähmt. Träge wälzt sich das Wasser durch die Kanäle und Schleusen, rinnt über Wehre, sammelt sich in Buchten und streift Wasserräder, die lange schon stillstehen. Algen kriechen über die Gestänge, fressen sich in Holz und Rost. Dicke Gewächse in Grün und Schwarz biegen sich in der Strömung. Im Schlick steckt die Geschichte der Stadt.

Früher einmal haben hier die Angler gesiedelt, auf einer Insel mitten im Sumpf. Eine kleine Gemeinde wuchs aus dem Morast, das Venedig der Provence. Man lebte mit dem Fluss. Schon im Mittelalter befestigte man die Ufer, um dort Korn-, Öl- und Papiermühlen, Gerbereien und Spinnereien für Wolle und Seide zu bauen. Doch das ist lange her. Die Mühlen und Fabriken sind aufgegeben, Antiquitätenhändler haben die alten Lagerhallen übernommen. Bei ihnen ist alles erhältlich, was Neo-Besitzer von Schlössern und Anwesen so brauchen: Fayencen, Kommoden und Gemälde, Lüster und schmiedeeiserne Sessel für Gärten und Terrassen. Vor den Toren der Stadt riesige Areale mit den Überresten wertvoller Abbruchobjekte: Renaissance-Portale und gotische Fensterrahmen aus Sandstein und Granit, Kamine aus Marmor, Bodenplatten und Brunnenschächte.