Radfahren an der Elbe : Steht ein Kerl und ruft und ruft

Die Wagemutigen trotzen dem Kopfsteinpflaster, die Vorsichtigen schieben ihre Räder – und haben so in Lauenburg mehr Zeit für die Attraktionen des Städtchens. Bild: Martin Kirchner/Laif

Kopfsteinpflaster ist die Geißel der Radfahrerinnen und Radfahrer. Hier allerdings stört es nicht, weil ohnehin alle absteigen – aus Respekt und Neugier. Die Elbstraße ist die Visitenkarte des alten Lauenburg, einer Stadt, die einst dank Schifffahrt und Handel reich wurde. Vierhundert Meter lang zieht sich die Straße leicht gewunden an der Elbe entlang, von ihr nur durch eine Hausreihe getrennt. Twieten führen dazwischen zum Ufer hinunter, abschüssige, enge Gässchen, durch die früher der Unrat gespült wurde. Und über die in Hochwasserjahren das Elbwasser nach oben strömt.

Lauenburg ist der Ausgangspunkt unserer Radtour. Neunzehn Kilometer führt sie entlang der Elbe nach Westen bis Geesthacht. Sie sind Teil des tausenddreihundert Kilometer langen Elbe-Radwegs. Von hier sind es 932 Kilometer bis zur Quelle im Riesengebirge und 159 Kilometer zur Mündung in Cuxhaven. Es ist nur eine kurze Strecke, doch sie hat es in sich. Denn sie wird gesäumt von Zeugnissen der Industriekultur und des einstigen Lebens am Fluss. Und da neunzehn Kilometer eine recht übersichtliche Distanz darstellen, bleibt genügend Zeit, sich noch ein wenig in Lauenburg umzusehen.

Neunaugen und Kolonialwaren

An der Elbstraße waren früher Kapitäne und Geschäftsleute zu Hause. Sie hatten es geschafft, und das zeigten sie auch: Rosetten, geschnitzte Balken und zahllose Fenster, die damals besonders teuer waren, verzieren die Fachwerkfassaden, von denen manche noch aus dem siebzehnten Jahrhundert stammen. An vielen geben Schilder Auskunft über die Gebäude und ihre einstigen Bewohner. In Nummer 8 etwa waren Elbfischer zu Hause, die hauptsächlich Schnäpel und Neunaugen fingen. In Nummer 16 residierten Kaufleute. Hier war das „Bratenviertel“, in dem die Reichen wohnten. Schnaps, Seife und Kerzen wurden im Haus hergestellt, acht Angestellte berieten die Kunden bei Kolonialwaren und Schiffsartikeln. Im Jahr 1919 wurde genau hier die Genossenschaft Edeka gegründet. Und in Nummer 20 hatte Nachtwächter Voss einst sein Glück gemacht. Er hatte einen Einbruch beim Kaufmann Fagle verhindert und durfte sich zum Dank bis an sein Lebensende jeden Morgen einen Köm abholen, den typischen Aquavit Norddeutschlands.

Das beliebteste Fotomotiv Lauenburgs ist allerdings kein Haus, sondern „Der Rufer“. Der spindeldürre Bronzekerl in Latzhose, Stiefeln und Hemd, den Elbsegler auf dem Kopf, steht seit 1956 auf seinem Platz und ruft und ruft und ruft über die Elbe – was auch immer. Damals beschloss der Bürgermeister, dass ein Denkmal hermüsse. Er beauftragte den schleswig-holsteinischen Haus- und Hof-Bildhauer Karlheinz Goedtke – und die einflussreichen Schifferbrüder, die das Denkmal verewigen sollte, waren entsetzt. Diesem Hänfling, diesem Hungerhaken würde kein Kapitän ein Tau in die Hand drücken, den wehte doch die nächste Böe davon. Sollte Lauenburg etwa als die Stadt dastehen, in der es nichts Richtiges zu futtern gibt? Doch der Bürgermeister setzte sich durch, der Rufer fand seinen Platz am Wasser und Lauenburg sein Wahrzeichen, an dem alle Radler den Blick auf die Elbe genießen.

Die Elbe ist manchmal der Mississippi

Direkt vor ihnen liegt der Raddampfer Kaiser Wilhelm, gebaut 1900 in Dresden, restauriert in den Siebzigerjahren in Lauenburg und heute ein Denkmal auf dem Wasser. An manchen Sonntagen im Sommer fährt er noch und hustet und spuckt Dampf und Ruß, die Heizer schwitzen, die Passagiere strahlen, und alle fühlen sich, als wären sie auf dem Mississippi unterwegs und nicht auf der guten, alten Elbe.