Dass so viele Europäer, die eigentlich in die Ferien auf die Malediven, nach Thailand, Australien oder Afrika möchten, erst mal in Dubai, Abu Dhabi oder eben Doha landen, liegt weder an den landschaftlichen Reizen der Region noch am Angebot überdimensionierter Schweizer Schokolade im Duty Free und bestimmt nicht daran, dass es angenehm ist, eine zwölfstündige Reise in zwei sechsstündige Strecken zu zerlegen. Nicht nur Kleinkinder möchten heulen, wenn sie – beim zweiten Film endlich eingeschlafen – plötzlich wieder eine aufrechte Sitzposition einnehmen müssen, um dann bepackt und durch Gatter gelenkt zum Umsteige-Gate zu trotten. Dass zig Millionen Menschen am Persischen Golf umsteigen, liegt allein an den Preisen, mit denen die staatlichen Golf-Airlines angetreten sind, ihre Hauptstädte auf die Weltkarte der Vielflieger zu setzen und den altgedienten Fluglinien das Fürchten zu lehren. Wie leicht das ist, wenn man genug Energie im Rücken hat, sieht jeder, noch ehe die Maschine von Qatar Airways in der Luft ist: Im Sicherheitsvideo demonstrieren Bayernstar Lewandowski und der brasilianische Rekordnationalspieler Cafu, wie das mit dem Anschnallen, den Notausgängen und der Rettungsweste funktioniert. Und auch Neymar, teuerster Transfer der Fußballgeschichte (222 Millionen!), erscheint kurz auf der Bildfläche: Der qatarische Sportfond hat bisher über eine Milliarde Euro in den französischen Erstligisten Paris St. Germain investiert, seither läuft es dort wieder mit dem Titelholen. Beim FC Bayern dagegen wird das Engagement von Qatar Airways als Sponsor zusehends zur Zerreißprobe zwischen kritischen Fans und abgehobener Führung. Die Gretchenfrage in diesem Sportjahr lautet: Menschenrechte oder Millionen?