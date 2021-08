Stag’s Head, Dame Court



Das war 1894 der erste Dubliner Pub mit elektrischem Licht, und wahrscheinlich hat sich an der Wattstärke seit damals nichts geändert. Immerhin sorgen viele, viele Spiegel dafür, dass man keine Taschenlampe zum Entziffern der Speisekarte braucht und den namensgebenden Hirschkopf an der Wand begutachten kann. Ein junges Paar kommt herein, sie bestellt Gin and Tonic, er scannt die vierzig, fünfzig Flaschen hinter dem Tresen und ordert anschließend „den besten Whiskey, der da ist“.

Die Back Bar, die Anordnung der Spirituosen hinter dem Tresen: Die sei einer der wichtigsten Erfolgskomponenten, sagt Mel McNally. Gut sortiert müsse sie sein und gerade so stark beleuchtet, dass man die Label auf den Flaschen lesen könne, wenn man die Augen zusammenkneife. „Zwischen 30 und 50 Prozent aller Besucher haben keine Ahnung, was sie bestellen sollen, wenn sie an den Tresen treten.“ Und wo wir gerade bei Zahlen sind: „Es gibt in der Gastronomie kaum eine riskoärmere Investion als einen Irish Pub. In der Regel sind die Kosten nach vier Jahren eingespielt.“ Wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischenkommt. Und noch ein Satz zum Nachdenken: „Ein Irish Pub schafft in der Regel den drei- bis vierfachen Umsatz als eine normale Bar im gleichen Viertel.“ Und an was liegt das? An den Details, sagt McNally. An all den Kleinigkeiten, die der Gast eher unterbewusst wahrnehme. An Raumtemperatur und Beleuchtung, an der Wirkung der Spiegel und dass man den Barmann sehen könne, wenn man noch in der Tür stehe. Überhaupt: der Barkeeper. Gleichzeitig Demokrat und Autokrat müsse der sein und manchmal auch ­Psychiater und Priester. „Und er muss dafür sorgen, dass sich der Gast nicht wie ein Fremder fühlt.“