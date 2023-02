Und dann beginnt das Floß abzutreiben. Mitten in der Nacht, quer über den düsteren See. Vorbei an verwehten Plastiktüten, direkt auf die erleuchtete Brücke zu. Der Wind fährt auf, die Signallampe klappert. Aber drinnen auf unseren Saunabetten schlafen wir tief und fest.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Wir hatten den Anker gesetzt. Es war ein windstiller, eisiger Abend gewesen auf dem Weißen See in Potsdam. Keine Sterne, kein Mond, aber eben auch keinerlei Anzeichen für schlechtes Wetter. Oben auf dem Dach konnte man es wegen der Kälte nur kurz aushalten, um anzustoßen, am Ufer bellte irgendwo ein Hund. Ansonsten nur hier und da in der Ferne ein illuminierter Baumschmuck oder ein erleuchtetes Fenster. Auf dem See war sonst keine Menschenseele, nur wir. Wir auf unserem gemieteten Saunafloß.