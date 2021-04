516 Meter lang : Portugal eröffnet längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt

Dieser Gang ist nichts für schwache Nerven: In Portugal wird am kommenden Sonntag die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt eröffnet. Am Donnerstag durften schon einmal Einwohner der nahegelegenen Stadt Arouca über die 516 Meter lange und 1,2 Meter breite Brücke im Norden des Landes laufen. Hugo Xavier war einer von ihnen. „Oh... jetzt geht es los“, sagt der 42-Jährige ängstlich und sammelt dann genügend Mut, um seinen ersten Schritt auf die leicht wackelige Konstruktion zu wagen, die von zwei massiven Stahltürmen an ihren beiden Enden gehalten wird.

Das auf den Namen „516 Arouca“ getaufte Bauwerk führt in einer Höhe von 175 Metern über die steile Schlucht des Flusses Paiva. „Am Anfang ist man immer ein bisschen nervös, aber dann vergeht das mit der spektakulären Landschaft“, sagt Mónica Bernardo, Tourismus-Expertin, der portugiesischen Zeitung „Correio da Manhã“. Ähnlich sah es Rui Brandao, der zwar lieber nicht nach unten sehen wollte, das Erlebnis aber trotzdem empfahl. „Ich rate Ihnen dringend zu kommen, auch wenn Sie wie ich unter Höhenangst leiden“, sagt er. Die Bürgermeisterin von Arouca hofft nun auf zahlreiche Touristen. Die Brücke sei eine „wichtige Attraktion“ für die Region, findet sie.

Die Region um Arouca altert, da viele junge Menschen in die großen Städte ziehen. Die Brücke soll nun eine „neue Dynamik“ bringen, hofft ein Reiseleiter, der bei der Erstbegehung ebenfalls dabei ist. Arouca liegt etwa eine Autostunde südlich von Porto. Die Idee mit der Brücke ist nicht ganz neu. 2005 begann die Gemeinde von Arouca mit der Planung eines Geoparks, später ist es Teil eines Unesco-Programms geworden. Die Brücke soll nun hauptsächlich zur Entwicklung der Region und insgeheim des gesamten Nordens von Portugal beitragen. Denn bislang ist vor allem der Süden des Landes mit der Hauptstadt Lissabon und der Algarve unter Touristen beliebt.

Kein Zutritt für Kinder unter Sechs

Die Einheimischen hoffen nun, dass die Attraktion, die laut der Gemeinde rund 2,1 Millionen Euro gekostet hat und deren Bau drei Jahre dauerte, dazu beitragen wird, die Region wiederzubeleben, insbesondere nach der verheerenden Coronavirus-Pandemie. Die Europäische Union unterstützte das Projekt. „Ich hatte ein bisschen Angst, aber das war es wert, denn es ist außergewöhnlich“, sagte der erleichterte Xavier nach der Überquerung der Brücke. „Es ist wirklich ein unglaublicher Adrenalinstoß.“

Kinder unter sechs Jahren dürfen die Brücke nicht betreten. Minderjährige müssen von ihren Eltern begleitet werden. Und auch für Ältere gilt: Es muss ein Touristen-Guide dabei sein. Kostenlos ist die Überquerung nicht. Ein Ticket für Erwachsene liegt bei zwölf Euro.

Bislang hielt den Rekord als längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt die Charles Kuonen Brücke bei Randa in den Schweizer Alpen. Ende 2017 erst eröffnete das 494 Meter lange Bauwerk in 85 Meter Höhe, das an der östlichen Talseite des Mattertals liegt. Davor war eine Seilbrücke in Sachsen-Anhalt die längste: Die Titan RT im Harz misst 483 Meter und war im Mai 2017 freigegeben worden.