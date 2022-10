Transitland Polen : Drei Stunden zwischen zwei Zügen

Aktualisiert am

Zwischenhalt Sehnsucht: David Bowie verbrachte nur drei Stunden in Warschau und zeigte dabei, wie sehr Kultur zwischen Ost und West vermitteln kann.

Hinter diesen Mauern leben die Träume weiter: Eingangspavillon des Danziger Bahnhofs in Warschau, wo David Bowie 1973 strandete. Bild: A.Savin

Dieser Bahnhof sei immer ein Ort der Träume gewesen, sagt Beata Kamiński, die hier auf ihre Regionalbahn wartet. Von Warszawa Gdańska fuhren bis in die Achtzigerjahre die Züge in den Westen und in die Sowjetunion.

„Das war die weite Welt, die es nur in unserer Vorstellung gab“, sagt die kleine Frau, die 1963 geboren wurde. Doch dass sich hier eine Geschichte zutrug, die in einen der bekanntesten Popsongs der Musikgeschichte mündete, das sei ihr nicht bewusst gewesen. Dabei beginnt diese Geschichte mit einer einfachen Phobie: David Bowie hatte Flugangst. „Ich werde nicht fliegen, weil ich eine Vorahnung hatte, dass ich bei einem Flugzeugabsturz getötet werde, wenn ich es tue. Wenn bis 1976 nichts passiert, fange ich wieder an zu fliegen“, sagte er Anfang der Siebzigerjahre gegenüber der amerikanischen Presse.