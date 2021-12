Norwegens Landschaftsrouten : Mit der Nase im Wind

Aktualisiert am

Der Wind rüttelt an unserem Wohnmobil. Das Bett bewegt sich im Takt der unregelmäßigen Böen. „Vielleicht sollten wir umparken“, sage ich ins Dunkel, und mein Mann antwortet: „Vielleicht hast du recht.“ Mit klopfenden Herzen stehen wir auf, und er lässt den Motor an. Nur einige Meter weiter, im Windschatten einer Hütte, kommen wir wieder zum Stehen. Bevor wir ins Bett zurückkehren, strecken wir die Köpfe aus der Tür. Abermillionen von Sternen leuchten über uns. Sogar die Milchstraße ist klar erkennbar.

Nur die bunten Lichter am Nachthimmel fehlen noch zu unserem Glück. Ihretwegen sind wir im Spätherbst nach Norwegen gefahren, haben uns mit magnetischen Indizes und Sonnenstürmen beschäftigt. Eine App auf dem Handy soll uns wecken, wenn die Chance auf Polarlichter besonders hoch ist. Mit dem Wohnmobil können wir fernab künstlicher Lichtquellen übernachten.

Komfortables „Friluftsliv“

Schnell lieben wir diese freie Art des Reisens auch aus anderen Gründen. Wir geraten bei temporären Straßensperrungen nicht in Stress, weil wir kein Ziel am Abend erreichen müssen. Wir haben unser Bett immer dabei und können mit dem Campervan auch mehrere Nächte irgendwo stehen. Das ist eine komfortable Version des norwegischen Credos „Friluftsliv“, das Leben in der freien Natur. Wenn sich die Sonne dem Horizont nähert, beenden wir unsere Fahrt – egal, wie weit wir gerade gekommen sind.

Unsere Orientierungspunkte auf diesem Roadtrip sind die norwegischen Landschaftsrouten. 18 „Nasjonale Turistveger“ durchziehen das Land, sechs wollen wir während unserer zwölftägigen Tour erfahren. Doch schon am ersten Tag weichen wir vom Plan ab: Baustellen und Fotostopps lassen uns deutlich langsamer reisen als gedacht. Norwegen lehrt uns schon jetzt, im Moment zu bleiben. Und das ist auch gut so.

Auf unserer Reise von Kristiansand nach Norden fahren wir durch das idyllische Setesdal – der perfekte Start ins Land. Wir sind umgeben von viel Wald und mächtigen Felsen, Vorboten höherer Berge am Horizont. Rote und weiße Holzhäuser glänzen im Sonnenlicht, der Fluss Otra ist unser treuer Begleiter. Immer wieder öffnet er sich in einen See oder Fjord. Die großen Wasserflächen lassen die Seele zur Ruhe kommen.

Hoch in die Berge, Überblick verschaffen

Mehrere Regenbögen reisen zum Sonnenuntergang mit uns mit. Sie scheinen einige Farbschichten mehr zu haben als zu Hause. Die warm ausgeleuchtete Landschaft treibt uns beinahe die Tränen in die Augen. Grasbewachsene Dächer lassen die kleinen Holzhäuser gemütlich wirken, heimelige Rückzugsorte in einer Landschaft, die langsam rauer wird. Auf der Europastraße 134 Richtung Westen krabbelt die Waldgrenze die Berge herunter. Die Straßenmarkierungen werden höher, die Bäume kleiner. Wir sehen den ersten Schnee. Moose, Flechten und Gräser bedecken den Fels – es beginnt zu dämmern. Zeit für ein Nachtlager in absoluter Stille.

Am nächsten Tag heißt unser erstes Ziel Langfossen: Wir wandern auf einem anspruchsvollen Pfad neben dem fünfthöchsten Wasserfall Norwegens hinauf, stärken uns mit seinem frischen Wasser und saftigen Blaubeeren vom Wegesrand. Beim Aussichtspunkt auf dreihundert Metern Höhe werden wir vom Rundumpanorama überwältigt. Der Wasserfall donnert neben uns in den Ǻkrafjord, wir inhalieren die klare Bergluft und schießen Fotos im Akkord. Mächtige graue Bergrücken liegen schlafend um saftig grüne Wiesen, auf denen Schafe weiden. Idyllischer könnte die Szenerie nicht sein.