Montagne Sainte-Victoire : Warum Cézanne diesen Berg siebenundachtzig Mal malte

Wenn ich in Aix an meinem Schreibtisch im dritten Stock aus dem Fenster blicke, sehe ich im Vordergrund die Dächer aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, gedeckt mit rötlich-braunen Ziegeln, halbierte Tonröhren, nach der Art des Südens gelegt, also die unteren mit der offenen Höhlung nach oben, darüber, versetzt, Ziegel mit der Höhlung nach unten; die Dachdecker sprechen vom „Mönch-und-Nonne-Dach“. Links im Bild sehe ich eine mächtige Platane, rechts den schlanken gotischen Turm der Malteserkirche und im Hintergrund, durch die Luft gemessen ungefähr fünfzehn Kilometer entfernt, die Montagne Sainte-Victoire. Sie ist meine ständige Begleiterin. Sie geht mir nie aus dem Sinn.

Peter Handke fand, das Massiv ähnele einem Wal, Jean Giono sah es als Fliegenden Holländer, gern wird der Berg auch mit einem Dinosaurier verglichen, wohl weil sich drum herum reichlich Spuren der Dinosaurierzeit fanden. Derlei Vergleiche können sich bei näherem Betrachten gegen den Augenschein kaum behaupten, selbst wenn sie von Nobelpreisträgern stammen. Meine Tochter sprach, als sie klein war, einfach von dem „seltsamen Ding“, das man durch mein Fenster sah. „Seltsam“, weil der Berg ihrer Kindermeinung nach eben nicht so aussah, wie ein Berg auszusehen hatte, also kegelförmig, sehr hoch und zum Gipfel hin spitz zulaufend.