Im Regenwald in Peru : Die Retter der Paranuss

Das Abenteuer beginnt am Hafen von Puerto Maldonado. Der Bootsmann packt Kanister voller Benzin auf sein Holzboot, dann Kisten mit Lebensmitteln, Töpfen, Tellern, Rucksäcken und zum Schluss eine Ladung dünner Matratzen mit Tarnmuster. Koch Roy Palomino bringt das Mittagessen, in Bananenblätter eingewickelter Mangoreis. Die Gastgeberin Sofia Rubio setzt sich an den Bug und gibt das Zeichen zur Abfahrt. Mit 14 Personen und bis an den Rand bepackt tuckert das Boot mit rund 20 Stundenkilometern den Fluss Madre de Dios hinunter. Es dämmert bereits, als es in einen kleinen Nebenfluss abbiegt. Nach unzähligen Flusswindungen und in totaler Dunkelheit steuert der Bootsmann eine Uferböschung an. Dahinter verbirgt sich das Reiseziel: eine Lichtung mitten in der Paranuss-Konzession von Sofia Rubio.

Anders als im mitteleuropäischen Kulturwald ist im amazonischen Regenwald nichts still und ruhig, sondern es rauscht, zirpt, scharrt, summt und tropft von allen Seiten. Papageien fliegen kreischend auf, Eidechsen rascheln im Laub, Äste brechen unter der Last der Jahre, Ameisen graben ihre unterirdischen Reiche. Die Bäume wachsen so hoch in den Himmel, dass das Tageslicht kaum bis an den Boden dringt. Tonkabohnenbäume, Mauritia-Palmen, westindische Zedern, Baumwürger und tropfende Farne schimmern in allen Braun- und Grüntönen. Die Luft ist warm und feucht und modrig. Man riecht, wie hier Leben vergeht und immer wieder neu entsteht.

Prachtbienen brauchen den Regenwald

Sofia Rubio ist ein Dschungelkind. Wenn sie in Gummistiefeln ausschreitet und sich mit der Machete den Weg durch den Wald frei schlägt oder sich die allgegenwärtigen Moskitos mit einer lässigen Geste vom Gesicht wischt, klein, zäh und immer lächelnd, dann scheint sie nie etwas anderes getan zu haben. Schon als Kleinkind begleitete sie ihre Eltern, die beide im Umweltschutz tätig waren, auf ihren Touren durch den Wald, sie schlief auf schaukelnden Booten und wusch sich im Bach, noch bevor sie eine Dusche kannte. Mit 18 ging sie zum Biologie-Studium nach Lima, mit 21 übernahm sie die Paranuss-Konzession ihrer Mutter und gründete „Shiwi“, einen Kleinbetrieb zur Verarbeitung und zum Vertrieb von Paranüssen.

Nun steht sie vor einem „ihrer“ Paranuss-Bäume. Paranuss-Bäume werden bis zu 40 Meter hoch, bis zu tausend Jahre alt und stehen vereinzelt zwischen anderen Bäumen im Wald. Versuche, sie in Plantagen anzubauen, sind gescheitert, weil die Prachtbienen, die sie bestäuben, eine intakte Regenwald-Umgebung brauchen. Ihre Frucht, die Paranüsse, werfen sie in steinharten kokosnussähnlichen Kapseln ab. Nur geübte Paranuss-Sammler können sie mit wenigen Hieben ihrer Machete aufschlagen. Und nur die Agutis haben so spitze Zähne, dass sie ein Loch in die dicke Schale nagen können. Agutis sind im Amazonasgebiet weit verbreitete Nagetiere; sie sehen aus wie eine Mischung aus Hase und Eichhörnchen. Der Legende nach würde es ohne sie keine Paranuss-Bäume geben. Denn sie vergraben die Nüsse, die sie nicht essen, als Vorrat, vergessen dann aber, wo sie ihn vergraben haben. Bis Jahre später ein neuer Paranuss-Baum den ehemaligen Vorratsort verrät.

Die Nüsse und das Gold

Madre de Dios war immer für seine Paranüsse bekannt in Peru. Doch seit der Goldpreis in die Höhe stieg, ist das Amazonasgebiet im Südosten Perus für einen anderen Rohstoff berüchtigt. Heerscharen von illegalen Goldschürfern graben die Ufer der Flüsse um und waschen mit Quecksilber die Goldpartikel heraus. Wo die Goldgräber waren, hinterlassen sie eine Mondlandschaft. Der Frevel am Amazonas-Regenwald entspricht der weltweit gewachsenen Nachfrage nach Gold und steht für die Ausbeutung des ganzen Gebietes. Seien es Gold, Tropenholz, Soja oder Koka: Sie alle zerstören das fragile Ökosystem. Wer dagegen vom und mit dem Wald lebt, ohne ihn zu zerstören, wird in der Regel keine großen Gewinne einfahren. Denn die wahren, unbedenklichen Schätze des Regenwaldes, wie Paranüsse, sind bisher nur wenigen bekannt.