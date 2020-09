Nach mehr als zwei Stunden Fahrt erreichen wir schließlich die Stadt Nassau und damit das Ende unserer Flussfahrt. Nach kurzer Trockenzeit an Land verstauen wir die Boote in die Rucksäcke. Der Abbau dauert nur wenige Minuten, und das Gewicht auf dem Rücken ist erträglich. Wir könnten nun zum drei Kilometer entfernten Gickels- turm hochwandern und die Aussicht auf die Lahn genießen. Von dort führen mehrere Pfade in das rund vier Kilometer entfernte Dausenau und damit wieder zur Lahn. Wer dann noch Zeit und Kraft hat, kann das Boot wieder auspacken und sich an weitere 16 Kilometer herantrauen, bis Lahnstein, wo der zierliche Fluss in den Rhein mündet. Schleusen oder ungemütliche Passagen können immer wieder mit nur wenigen Handgriffen und ein paar Metern Fußmarsch umgangen werden. Die Möglichkeiten, die Packrafts bieten, kennen kaum Grenzen. Ganze Gebirge lassen sich leichter durchqueren, indem man Flüsse und Seen zur Fortbewegung nutzt. Fjord- oder Meeresbuchten-Wanderungen lassen sich ganz anders planen. Selbst Wildwasserpassagen sind mit ausreichend Erfahrung und entsprechenden Modellen kaum ein Problem.