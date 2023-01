Urlaub in der Zentralschweiz : Käse auf Kufen

„Die Landschaft ist das Restaurant“, sagt Josefa Portmann, deutet in die schneeweiße Weite des Hochtals und schickt uns mit dem Fondue-Schlitten los. Die Sonne kämpft sich durch die Wolken, und alles strahlt und glitzert. Es gibt wirklich schlechtere Plätze für ein Mittagessen.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Ein Fondue-Schlitten also. Die Idee entstand während der Corona-Lockdowns. „Wir machten aus der Not eine Tugend“, erinnert sich Portmann, die Hüttenwirtin auf der Fürenalp bei Engelberg in der Zentralschweiz. Das Bergrestaurant durften sie damals nicht öffnen, aber in die Natur durfte man. Und so haben sie die „Fondue-Böxli“ erfunden: eine Holzkiste mit einem Fondue-Topf, einem Gaskocher, Tellern, Besteck, Bechern, Brot, Tee und Käse.