Ontario in Kanada : Picknick mit Bären

Ob Mason, der Malamute-Husky-Mischling, einen Bären in die Flucht schlagen wird, ist fraglich. Ryan hat jedenfalls gute Gründe, warum er abends sämtliche Vorräte in die Bärentonne packt. Bild: Stefan Nink

Als mir zum Schluss dann noch Mason vorgestellt wurde, wusste ich endgültig, dass ich mir die Tour zutrauen konnte. Groß, muskulös, hellwach und mit bernsteinfarbenen Augen, in denen sich die Weite seiner Heimat Ontario zu spiegeln schien: Mit einem wie Mason im Team kommt man überallhin. Und auch ohne Kratzer wieder zurück, was mir persönlich sehr wichtig war, aber dazu später mehr. Mason wiederum fixierte mich mit seinem Blick. Als wolle er prüfen, was für einer das war, der ihm da vorgestellt wurde. Als blicke er tief in mich hinein. Wir sahen uns lange wortlos an, dann teilten wir uns den Bagel, den ich gerade ausgepackt hatte, als die anderen auf dem Parkplatz eintrafen. „Kommt ihr? Wir wollen los!“, rief Shana, und Mason schlenderte zum Kanu hinüber und stieg auf seinen Platz. Für einen knapp vierzig Kilo schweren Malamute-Husky-Mischling war er außergewöhnlich behutsam.

Northern Ontario ist ein Kanada wie aus Instagram. Dichte Wälder, stahlblaue Seen, viel Weite, viel Leere, viel Himmel. 700 Kilometer sind es zwischen Sault Ste. Marie und Thunder Bay, 700 Kilometer, auf denen sich der Trans-Canadian-Highway wie eine lang gezogene Schleife um das Nordufer des Lake Superior legt. Zwischen den beiden Städten gibt es zwei, drei Handvoll Motels, ein paar Orte mit Namen wie Wawa oder Nipigon, regelmäßige Elch-Warnhinweise und – sonst nichts. Nichts außer Wald. Nichts außer Seen. Nichts außer Kanada. Hin und wieder zweigen schmale Pisten vom Highway ab, die nach wenigen Rumpelkilometern im Nichts enden. Tankstellen künden Stunden im Voraus von ihrer Existenz: noch 185 km, auf der linken Straßenseite.