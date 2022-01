Ökowein aus Deidesheim : Die Natur wird respektiert, nicht drangsaliert

Der Fortschritt spielt manchmal Verstecken. Im Winzerstädtchen Deidesheim, der Königin unter den Pfälzer Weinorten, macht er sich den Spaß, hinter altehrwürdigen Fassaden zu verschwinden, die für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt zu sein scheinen, in den golden glänzenden Buntsandstein der Mittelhaardt. Seit 699 ist die Existenz von Deidesheim verbürgt, seit 770 wird hier nachweislich Weinbau betrieben, den siebenhundert Jahre lang die Fürstbischöfe von Speyer mit Gottes Segen förderten und dessen Früchte sie am liebsten höchstpersönlich an Ort und Stelle in ihrer Sommerresidenz verköstigten – und denen sonst Heerscharen von Zechern nacheifern, wenn auch eher im Geiste des Dionysos als des Herrgotts. Nur jetzt nicht, da die Pandemie sie aus ihrem Olymp vertrieben und das lustige Leben in den Winzerstuben ausgetrocknet hat.

Den Pfälzischen Erbfolgekrieg hat das fürstbischöfliche Schloss nicht überlebt, doch geblieben ist auch so mehr als genug von der Geschichte: kolossale barocke Winzerhöfe und die verspielten Villen der reichsten Weinbauern im Stil der Neo­renaissance; schmiedeeiserne Brunnen nach Florentiner Vorbild und krumme Gassen voller Feigenbäume als Anspielungen auf das mediterrane Gemüt der Pfälzer; uralte Gasthöfe, gebeugt unter der Last eines halben Jahrtausends, und die spätgotische Pfarrkirche St. Ulrich mit ihrem makabren Beinhaus und der Ölbergkapelle, einer Stiftung der stolzen Bäckerszunft, wovon ihr Wappen mit Brezel und Spitzweck zeugt.

Die selbstbewusstesten Zunftleute in Deidesheim aber sind seit jeher die Weinbauern, die von der Natur verschwenderisch beschenkt wurden: Viele, wenn nicht die meisten der besten Pfälzer Lagen liegen rund um Deidesheim, das gar nicht anders konnte, als gemeinsam mit seinen beiden Nachbardörfern Wachenheim und Forst zur Residenz der Hocharistokratie unter den Pfälzer Winzern zu werden, würdige Nachfolger der Speyerer Fürstbischöfe. Allein acht Mitglieder des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) beherbergen die drei Orte: Reichsrat von Buhl, Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, von Winning und Georg Siben Erben in Deidesheim, Acham-Magin und Georg Mosbacher in Forst, Dr. Bürklin-Wolf und Odinstal in Wachenheim. Und nicht nur die meisten von ihnen, sondern auch viele weniger bekannte Betriebe sind trotz ihrer langen Tradition, trotz ihrer gravitätischen Geschichte in den vergangenen Jahren zu Fahnenträgern des Fortschritts geworden: Sie haben sich der Ökologie verschrieben und Deidesheim zum Pfälzer Epizentrum des schonenden, die Natur respektierenden, nicht drangsalierenden Weinbaus gemacht.

Frankfurter Grüne Soße aus dem Weinberg

Als Vorkämpferin dieser progressiven Rückbesinnung versteht sich Kathrin Otte, die junge Chefin des Familienweinguts Mehling. Es verbirgt sich – wie könnte es in Deidesheim anders sein – hinter der schmalen Toreinfahrt eines fünfhundert Jahre alten Vierkanthofs, der lange als Postkutschenstation diente und in jedem Mantel-und-Degen-Film als Kulisse dienen könnte. Das Gut wurde von Ottes Urgroßvater gegründet, der zuvor Verwalter bei Reichsrat von Buhl gewesen war, und verpflichtete sich von der ersten Stunde an dem naturnahen Wirtschaften. Früher als die meisten anderen Weingüter in der Pfalz verzichtete es auf Kunstdünger, und schon Ende der Achtzigerjahre stellte es auf „kontrolliert umweltschonenden Weinbau“ um, wie es im wenig charmanten Behördendeutsch heißt. So kann Kathrin Otte heute auf eine kerngesunde, über Generationen gewachsene Humusschicht bauen, wie sie nur wenige andere Winzer in ihren Weinbergen haben.