Ein portugiesischer Ort mit vielen Seiten: Óbidos nimmt den Titel „Literaturstadt“ sehr ernst, nicht nur in den Hotels und in den Kirchen

Unbenutzte Kulissen aus Holz stehen im Burghof. Sie warten auf den Sommer, wenn das Mittelalterfestival die Menschen in Burgfräulein, Leibeigene, Mönche und Edelmänner verwandelt. Schmale, steile kopfsteingepflasterte Gassen führen von der Burg den Berg hinab, vorbei an Läden, in denen es Kettenhemden für Ritter, Schwerter, bunte Keramik und Olivenöl gibt, und all dies ist so pittoresk und putzig, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie das zur Hochsaison ist, wenn Busladungen von Besuchern hier hindurchschlendern.

In Óbidos, das sich seit 2015 UNESCO-Literaturstadt nennen darf, gibt es die schönsten Buchläden in historischen Gebäuden, war uns erzählt worden; besonders sehenswert seien der Gemüsemarkt, wo es mehr Bücher als Kartoffeln zu kaufen gebe, und die zum Buchladen umgebaute Kirche, auf deren Empore eine reizende alte Dame Spitze klöppele. Doch wir haben Pech. Ausgerechnet heute ist ein Feiertag, Karneval, was bedeutet, jedes zweite Kind läuft mit einem rosafarbenen Einhorn oder Supermannkostüm herum, und nur Restaurants und Andenkenläden sind geöffnet.

Die Saramago-Bücherei ist zu, auch der Bücher-Kartoffel-Markt. Doch die Straßen sind belebt, und Óbidos wirkt an diesem grauen Tag wie der fröhliche Gegenpart zum gräulichen Bergdorf Monchique in der Algarve und erinnert in seiner Weltenferne sogar ein bisschen an das Waliser Dorf Portmeirion, in dem man ebenfalls das Gefühl hat, man falle mit jedem Schritt ein bisschen aus der Zeit.

Gegründet vor mehr als 2000 Jahren, war Óbidos 1208 das Hochzeitsgeschenk des Königs Alfonso II. an seine Frau Urraca und ist heute beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Leute aus dem etwa eine Stunde entfernten Lissabon. Es gibt vier Festivals, das der Schokolade im Frühling, das des Mittelalters im Sommer, das Fólio-Buchfestival im Herbst und im Winter den Weihnachtsmarkt. Anlässlich des ersten Fólio-Literaturfestivals eröffneten der ehemalige Bürgermeister von Óbidos, Telmo Faria, und seine Frau Marta Garcia 2015 das Hotel „The Literary Man“, in das wir uns buchhungrig verlaufen, um sogleich mit leuchtenden Augen zu rufen: So muss ein Hotel aussehen! Überall Bücher. Bücher auf den Tischen im Restaurant. Bücher in den Gängen. In den Obstschalen. Buchseiten unter den Glasplatten der Tische.

Schreibmaschinen aus allen Epochen stehen auf Kommoden. Bücher in der Lobby, im Foyer, in den Zimmern. An der Bar stehen ein paar Gin-Flaschen auf dem Tresen, doch ansonsten sind da, wo sich sonst Whiskey, Portwein und Wodka drängeln, Bücher über Bücher in einem heillosen Durcheinander.

Bücher im Bad

Es gibt Taschenbücher, Hardcover, Reiseführer, Romane, Literatur, Belletristik, alt, uralt, halb neu, in zahlreichen Sprachen, und in einem separaten Raum rings um einen Tresen findet man Kochbücher; dort finden Veranstaltungen statt, die sich Cook+Book nennen. Das Hotel ist ein ehemaliges Nonnenkloster. Steinsäulen und Spitzbögen zieren das Restaurant; in den etwas nostalgischeren Zimmern des alten Konvents gibt es Eisenbetten, in denen des „Celas das Freiras“-Flügels Eco-Chic: Podeste und Wände aus recycelten Holzlatten, schlichte schwarze Leselampen und Schreibtische, die Bäder sind aus lackierten, gegossenen Betonböden und Becken. Und auch da Bücher. „Wir wissen nicht genau, wie viele es sind und was wo steht“, sagt Mitarbeiterin Pa­tricia Sousa. „Die Gäste bringen sie durcheinander, nehmen welche mit, lassen welche da.“

Zu verkaufen sind ein Großteil, auch die im Restaurant. Verliehen wird eine 3000 Bücher umfassende Sammlung portugiesischer Bücher zu den Themen Geschichte, Philosophie, Psychologie und Soziologie. Zweimal im Jahr müssen sie das Hotel schließen, um den Bestand abzustauben. Es wurde versucht, jemanden einzustellen, der sie sortiert – bisher ohne Erfolg. Die rund 80.000 Exemplare stammen aus dem Bestand der Inhaber und Spenden.

Wir betrachten die gerahmten Fotos im Lichthof, die von vergangenen Fólio-Literaturfestivals erzählen, und setzen uns zum Mittagessen. Auf dem Nebentisch liegt „Can You Keep a Secret?“ von Sophie Kinsella, darunter „La peste“ von Albert Camus. Auf dem Couchtisch vor dem Kamin „The Girl With the Dragon Tattoo“ von Stieg Larsson, unter der Glasplatte Gedichte des Portugiesen Nicolau Tolentino de Almeida, eine Ausgabe aus dem Jahr 1926.

Man könnte hierbleiben. Nie wieder rausgehen. Ein Buch nach dem anderen . . . – obwohl, nein, vielleicht nicht jedes Buch, aber man könnte sich dumm und dusselig lesen, dabei vielleicht sogar Portugiesisch lernen. Mal würde man sich in José Saramagos Gedichten verlieren, dann wieder in englischen Detektivgeschichten.

Ab und zu würde man rausgehen, im Frühling zum Schokoladenfest, im Winter zum Weihnachtsmann. Im Sommer würde man – mit Ringen unter den Augen und Märchen im Kopf – Ritter und Burgfräulein treffen und geschmortes Huhn aus irdenen Töpfen speisen, und im Herbst säße man dann wieder hier am Feuer, umgeben von Büchern und Schriftstellern und Geschichten, und Zuhause wäre auch nur eins von vielen, vielen Büchern.