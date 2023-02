Ohne den Tourismus kann Oberstdorf nicht existieren. Deswegen ist man in der größten Urlaubsgemeinde Deutschlands bereit, alles für sein Überleben zu tun – und wird so in Zeiten des Klimawandels zu einem Pionier und Vorbild.

Das Birkhuhn mag nicht aussehen wie das hellste Licht in der alpinen Tierwelt, doch blöd ist es nicht. Davon würden wir uns am liebsten selbst überzeugen, allein das scheue Federvieh will sich nicht zeigen, weswegen wir diese Auskunft aus berufenem Mund für bare Münze nehmen.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Wir stehen gemeinsam mit dem Wildbiologen Henning Werth am Rand der Schutzzone Scheidtobel mitten im Skigebiet am Fellhorn bei Oberstdorf und blicken durch ein Hochleistungsfernrohr auf einen Buckel voller verschneiten Gestrüpps. Zehn Exemplare vermutet Werth dort drüben, ein Sechstel der Gesamtpopulation in der Region Oberstdorf, jedes Exemplar also eine kostbare Rarität, ganz oben auf der roten Liste der bedrohten Tierarten stehend, eingestuft in die Kategorie eins – null ist dann schon ausgestorben.