Die Frauenbadi an der Limmat ist eine Oase mitten in Zürich. Kritisch wird es hier nur dann, wenn als männlich gelesene Menschen mit Schnauzbart Zutritt verlangen.

Trotz des harmlosen Anliegens ist der Herr vom Sportamt der Stadt Zürich misstrauisch. Was genau man bezüglich der Frauenbadi denn vorhabe? Eine Geschichte über die Geschichte der Institution an der Limmat? Oder gelte das Interesse hauptsächlich der Architektur? Man gerät ins Stottern, dabei sind die Absichten die allerbesten. Um die Atmosphäre gehe es, natürlich eingebettet in Geschichte und Architektur dieses außergewöhnlichen Ortes. Aber, so der Herr vom Sportamt: keine politischen Fragen an die Mitarbeiter!

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Im vergangenen Jahr gab es große Aufregung in der Stadt, weil ein als männlich gelesener Mensch mit Schnauzbart um Einlass ins Frauenbad gebeten hatte. Die Person präsentierte ihren Ausweis: Frau! In der Schweiz ist es seit dem 1. Januar 2022 für Transmenschen unbürokratisch möglich, ihren Vornamen sowie ihr Geschlecht im Ausweis ändern zu lassen. Der Zugang zur Zürcher Frauenbadi wurde der Schnauzbart tragenden Person trotzdem verwehrt. In einem Interview sagte die Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich, dass die Verantwortlichen der Badi bei ihrer Entscheidung auch berücksichtigen müssten, dass die Badis von Gästen besucht werden, die aus religiösen oder persönlichen Gründen nicht in gemischte Badeanstalten gingen. Gemeint sind zum Beispiel muslimische sowie jüdisch-orthodoxe Frauen, für die die Frauenbadi ein Ort der Sicherheit ist.

24 Grad warmes Wasser

An diesem Donnerstag ist in der Nähe der Frauenbadi am Stadthausquai jedenfalls kein Mensch mit Schnauz zu sehen, stattdessen junge und ältere Frauen mit Badetaschen über ihren Schultern. Die Sonne scheint, das 24 Grad warme Wasser glitzert, auf den Holzstegen der Badi liegen Frauen in Badeanzügen, Bikinis und viele oben ohne. Sie reden, lachen, hören Musik, schwimmen, trinken Kaffee, lehnen lässig am Tresen des Kiosk oder essen Eis, das es sogar in einer koscheren Variante gibt. Eine Schwangere streichelt gedankenverloren ihren Bauch. Es riecht nach Sonnenmilch. Im Becken ziehen zwei ältere Damen mit Badekappe und erhobenem Kopf ihre Bahnen.

Der männliche Blick, dieses Abchecken weiblicher Körper, fällt weg. Frauen bewerten einander natürlich auch, aber auf eine andere Art und Weise, weil es eben nicht darum geht, wer sich für einen Flirt eignet. Das ist einer der Gründe dafür, dass in dem Jugendstilbad mit seinen beiden mehr als dreißig Metern langen Becken eine ungeheuer entspannte Atmosphäre herrscht. Ein anderer Grund ist die Schönheit dieser in der Limmat schwimmenden und am Ufer befestigten Holzkonstruktion mit ihren Pavillons und Ecktürmchen. Man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt an diesem Entschleunigungsort. Nur gedimmt dringen die Geräusche der Stadt ans Ohr. Das Draußen scheint im Drinnen unendlich weit weg zu sein.

Die Stadt der Badis

Zürich ist die Stadt der Badis, 25 gibt es insgesamt, fünf davon sind Fluss- und sechs Strand- beziehungsweise Seebäder. Nathalie Schneider, die seit 25 Jahren die Frauenbadi am Stadthausquai leitet, spricht von einer Oase. Die besondere Stimmung, das Reizvolle, unter Frauen zu sein, erklärt sie sich auch mit der Ungezwungenheit, es handele sich um etwas „Feinstoffliches“. „Die Frauen können hier sein, wie sie sind.“ Unter der Woche kämen viele in der Mittagspause, um sich kurz zu erfrischen. Selbst wer seinen Badeanzug vergessen hat, muss sich nicht grämen, denn für ein paar Franken kann man sich einen leihen – samt Handtuch.