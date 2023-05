I m Radio spielen sie Stan Rogers, den Song über die Bucht, die still im Abendrot liegt, und über das kleine Fischerdorf, aus dem die jungen Leute fortgezogen sind. 40 Jahre ist es in diesem Sommer her, dass der kanadische Folksänger den Geschichten aus dem Alltag der Menschen in Nova Scotia zum letzten Mal seine Stimme lieh. Bei einem Flugzeugunglück kam er mit nur 33 Jahren ums Leben. Natürlich werden sie ihm zu Ehren im Juli hier an der Eastern Shore, der Ostküste der Provinz, wieder ein großes Singer-Songwriter-Festival veranstalten. Rogers singt also im Radio als der Mietwagen die Chedabucto Bay entlang in das 400-Seelendorf Guysborough rollt, und es ist, als hätte er die Zeilen erst gestern geschrieben: How still lies the bay, in the light western airs which blow from the crimson horizon.

Die Main Street führt kerzengerade an Fassaden aus gelbem, rotem und hellblauem Verbundwerkstoff vorbei. Apotheke, Pub, Bank, Geschenkeladen, da­zwischen Wohnhäuser, meist weiß, am langen Ende von ordentlich getrimmten Rasenflächen. In der Parallelstraße nicht weniger als vier Kirchen. Für Anglikaner, Katholiken, vereinigte Protestanten, Baptisten. In der Pizzeria „Big G’s“ sitzen ein paar Männer vor ihrem Feierabendbier. Das unbekannte Gesicht erregt sofort Aufmerksamkeit. „Ah, aus Germany!“ Ob einen die Regierung schicke, um sich nach dem Fortschritt der Wasserstoffproduktion zu erkundigen? Gelächter. Es hat sich herumgesprochen, dass die Deutschen ein Energieproblem haben und es mit ihrer Hilfe hier lösen wollen. Damit war die Eastern Shore sogar in den Hauptnachrichten. Kommt nicht jeden Tag vor. Nun jubelt die Provinzregierung, dass sie Maßstäbe setzen werden mit einer umweltfreundlichen Energie und am Tor zu einem zig Milliarden Dollar schweren Weltmarkt stünden. Der Geschäftsmann aus New York, der hinter all dem steht, hat Arbeitsplätze versprochen. Ganz in der Nähe von Guysborough will er einen riesigen Windpark bauen, der den Strom zur Herstellung des Wasserstoffs liefert. Und dort, wo die Touristen in ihren Wohnmobilen die Brücke über die Meerenge auf die Insel Cape Breton und deren Panoramastraße Cabot Trail queren, wird die Fabrik entstehen. Das ist doch nicht schlecht.