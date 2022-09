Tatort Frankfurt : Der liebe Gott wird leuchten mir

Der „Frankfurt-Krimi“, der bei all den erfolgreichen Ver­suchen, aus dem Flair der „Hauptstadt des Verbrechens“ Inspiration zu ziehen, sicher noch lange unerreicht bleibt, ist aus einem Drehbuch entstanden. Erst der Film, dann der Roman: Erich Kubys „Rosemarie – Des Deutschen Wunders liebstes Kind“, erschienen 1958. Das Rotlichtviertel am Frankfurter Hauptbahnhof und das vornehme Westend als Kulisse, noch nicht bedrängt von den Türmen dieses Wunders, waren stilbildend für alle True-Crime-Romane und am Ende so etwas wie eine Tathergangsanalyse des bis heute nicht restlich geklärten Kriminalfalls. – Was kann ein Krimi mehr erreichen?! Die Apotheose unserer Zunft: So könnte es gewesen sein.

Ich kam 1993 nach Frankfurt, natürlich der Liebe wegen, aus Berlin, das gerade die aufregendste Stadt des Kontinents war. Selbst schuld, aber immerhin zog ich in die Hauptstadt des Verbrechens, da­mals schon als Drehbuchautor, wenn auch noch für eine andere, dritte Stadt: Düsseldorf, wo damals Kommissar Flemming ermittelte, gespielt von Martin Lüttke. Dabei hatte Düsseldorf mit seiner Kö und dem Millionärsquartier Oberkassel genau genommen viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem schillernden Frankfurt Rosemarie Nitribitts, als jene Stadt, die ich fünfunddreißig Jahre nach dem Mord an der Frankfurter Edel-Prostituierten betrat: Das Drogenelend, das sich vor einem auftat, wenn man den Bahnhof Richtung Kaiserstraße verließ und ihr bis zu den Taunusanlagen folgte, verschlug selbst mir, einiges gewohnt aus dem rauen Berlin der Achtziger- und frühen Neunzigerjahre, die Sprache. Junkies, die sich ohne Umstände in der U-Bahn ne­ben einem sitzend einen Schuss setzten, hatte es dort nicht gegeben.

Tote im Bordell

Auch ein seiner Monstrosität wegen bis heute sprachlos machender Mord im Rotlicht-Milieu ließ nicht lange auf sich warten: Am Morgen des 17. August 1994 fanden ein Manager und die von ihm fürs Wochenende angeheuerte junge Prostituierte in einem Edelbordell im Frankfurter Kettenhofweg deren vier Kolleginnen, wie sie Zwangsprostituierte aus ehemaligen GUS-Staaten, sowie das Betreiberehepaar ermordet auf, mit Stromkabeln brutal erdrosselt. Anders als die Nitribitt-Mörder wurden die Täter schnell gefasst: Eine junge Ex-Prostituierte und deren Le­bens­gefährte. Stoff für mehr als einen Film, sollte man denken. Aber bis heute hat die Bluttat seltsamerweise noch niemand verfilmt. Mir aber wurde klar: Irgendwie war ich richtig gelandet in Frankfurt.

Wir zogen in eine Altbauwohnung in Sachsenhausen, nahe dem Schweizer Platz, eine idyllische Wohngegend mit renovierten Gründerzeithäusern in Laufweite vom Main mit seinen Museen, der Oper, dem Schauspiel und der Innenstadt. Eines Morgens, irgendwann Ende der Neunzigerjahre, inzwischen war ich Vater geworden, zog ich die Rollläden des Kinderzimmers hoch und schaute direkt vor dem Fenster auf eine Gruppe einschlägig erscheinender Personen, die sich durch mich nicht im Geringsten beim Handel mit in Zellophanpapier eingewickelten Kügelchen stören ließen. Das war selbst mir zu viel, und ich rief die Polizei an. „Beschreiben Sie die mal!“, bat mich der Beamte, zu dem ich durchgestellt wurde. Ich tat es und erhielt die Antwort: „Der mit dem Poncho und die Frau mit der Fransenjacke, das sind Kollegen. Kommt nicht wieder vor!“