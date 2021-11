H ey man, na du da drüben! Komm her, you have to see this!“ Der Geschäftsmann auf der anderen Straßenseite in Tribeca, in seinen Fünfzigern und mit einem Bündel Hemden frisch aus der Reinigung unterm Arm, zeigt noch kurz schräg gen Himmel – und läuft weiter. Tatsächlich, nur von seiner Straßenseite aus ist er zu sehen: ein aufgehender Mond wie aus „E.T.“, der wie ein dicker Honigkuchen hinter den Zinnen des Woolworth Building klebt. New York und die New Yorker hat die Pandemie hart getroffen – aber auch Positives ausgelöst. Entspannt und sehr menschlich kommt die Stadt in diesen Tagen daher, ein Hauch von Achtzigerjahre weht durch die Straßen. Zum Jahreswechsel übernimmt mit Eric Adams der erste Veganer das Bürgermeisteramt der Stadt, ein schwarzes Stadtoberhaupt gab es erst einmal, Anfang der 1990er war das David Dinkins. Was seit Corona fehlt, ist die Welt, die normalerweise in Manhattan zu Gast ist. 67 Millionen Besucher kamen im Jahr vor Corona, 19 lange Monate waren die New Yorker anschließend mehr oder weniger unter sich. Nur wer Familie, Geschäfte oder besonders gute Gründe hatte, durfte einreisen. Ab Montag dürfen alle, auch Europäer, wieder einreisen, um sich die neuen Highlights anzusehen – hier die wichtigsten.