Ein heißer Sommertag im Februar 2023 in Fox Glacier Township auf Neuseelands Südinsel. Das einzige Geräusch, das zu hören ist, ist das eines Rasenmähers. Normalerweise stauen sich zu dieser Jahreszeit die Wohnmobile in dem Örtchen, und die Luft ist erfüllt vom Rotorenlärm der Helikopter, die Richtung Gletscher abheben. Stattdessen sind entlang der Hauptstraße nur ein paar Besucher zu sehen, und auf der Terrasse des „Ivory Towers Backpackers“ tippt ein einsamer Rucksacktourist Nachrichten in sein Handy.

Droht bald wieder Übertourismus?

Drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie erwacht der Tourismus in Neuseeland nur langsam. „2019 haben wir pro Tag 300 Leute zum Gletscher geflogen“, erzählt die Dame am Schalter von „Fox Glacier Guiding“. „Jetzt sind es im Schnitt etwa 70.“ Auch der Inhaber der „Fox Glacier Lodge“ teilt an der Rezeption seine Sorgen mit den Gästen: „Es ist fast unmöglich, derzeit Personal zu finden. Ich kann von Glück reden, dass mir eine Rucksacktouristin aus der Tschechischen Republik hilft, die Betten zu beziehen und das Frühstücksbüfett zu bestücken.“ Reisende mit Work-&-Travel-Visum fehlten gerade überall in Neuseeland.