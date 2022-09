Westafrika : Der neue Nachbar

An der Atlantikküste in Senegal hat ein riesiges Hotel eröffnet. Das ändert auch das Leben in den umliegenden Dörfern.

Affenbrotbäume können sehr alt und sehr dick werden und in ihren Stämmen das Wasser für ganze Dörfer speichern. Der Zugang zu Wasser ist nicht nur in Senegal eine Überlebensfrage. Bild: ddp

Der Lastwagen manövriert mit himmlischem Beistand durch den Verkehr von Mbour, unter der Frontscheibe steht in bunten Buchstaben Alhamdoulilah. Er lässt eine Zebuherde passieren, überholt Pferdekarren, ein Quad staubt vorbei, ein abgetakelter Peugeot rumpelt nebenan. Zwei SUVs überholen. Menschen, überall Menschen. Sie stehen vor Läden, die Geld transferieren, vor Gemüseständen, Plastikkramanbietern, T-Shirt-Shops. Dann eilen sie beladen voran, während andere im Schatten dösend zurückbleiben. So sehen im Senegal die Dörfer aus, die an den Fernstraßen liegen: geschäftig, mit der modernen Welt verbunden.

Und dann gibt es Dörfer wie Dioral oder Pointe Sarène. Dioral liegt im Landesinneren, auf der N1 zehn Kilometer von der Küste entfernt, und dann noch fünf Minuten auf einer Sandpiste weiter. Einige Rundhütten stehen beisammen, ein Baum spendet Schatten. Kinder drängen sich um uns. Roter Sand legt sich auf alles. Frauen zerstoßen Hirse mit langen Stangen, rhythmisch in hohlen Baumstämmen. In einer Ecke waschen Männer ihre Füße an einem Wasserhahn. Außer den Dingen, die täglich verwendet werden, scheint es hier wenig Gegenstände zu geben. Einige Plastikeimer, metallene Waschschüsseln, bunte Kleidung, traditionell und modern.

Unmut bei den Einheimischen

Doch die bäuerliche Welt und die mo­derne Zeit verzahnen sich im Senegal wie Wasser und Land in einem der Mangrovenwälder. Eines ragt ins andere hinein, die Pferdekarren fahren auf Teerstraßen, und die Smartphones klingeln in jeder der Rundhütten. Eng zusammengerückt sind beide Welten in Pointe Sarène, einem Fischerdorf an der Petite-Côte. Denn keinen Kilometer davon entfernt eröffnete in diesem Jahr das größte Hotel Senegals, das RIU Baobab. 500 Zimmer, 250 Ar­beitsplätze, vier Pools, alles an ei­nem sogenannten Traumstrand. Die el­fenbeinfarbenen, lang gestreckten Ge­bäude fügen sich in die Landschaft. Es ist das erste Hotel, das die spanische Hotelkette in Westafrika eröffnet.

Aber was sagen die Menschen im Nachbardorf Pointe Sarène dazu? Was sagt der Dorfchef Michel Sarr? In der lokalen Presse war von Unmut zu lesen. Einheimische wollten von der SAPCO ihr Land zurück, für Ackerbau und Viehzucht. Die Behörde, die „Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touris­tique du Sénégal“ treibt den Tourismus voran; Arbeitsplätze sind hier rar. Trawlerflotten aus dem Ausland haben die lokale Fischerei unrentabel gemacht, viel zu viele Männer sind deshalb in ihren Booten aufgebrochen Richtung Kanarische Inseln, nach Europa, 1600 Kilometer weit entfernt. Viel zu viele kamen nie an.

Das Dorf döst. Vor einer Schneiderei bügelt ein junger Mann einen bunten Boubou. Mit einem kohlegefüllten Bügeleisen. Ein Mädchen holt sich im Laden etwas zu naschen. Die Strandbar ist verwaist. Bunte Fischerboote werden bald rausfahren. In der Gesundheitsstation wartet eine Frau im Schatten der Veranda. Alles dauert, der Strom ist ausgefallen.

Wir treffen Michel Sarr auf der Terrasse seines Hauses, mit pinken Bougainvilleas an der Balustrade. Er wurde 1984 Dorfchef, wie zuvor sein Vater und sein Großvater. Sarr, ein freundlicher Mann mit bodenlangem Boubou und goldener Uhr, sagt, er sei glücklich, das Hotel sei gut für sein Dorf. „Einige haben dort Arbeit gefunden. Die Migration hat deutlich abgenommen.“ Und eine Teerstraße bis zum Dorf gebe es nun auch. Sie müssten RIU akzeptieren, „mit Disziplin und Loyalität zusammenarbeiten“. Er er­hoffe sich vom Nachbarn Unterstützung beim Aufbau einer Klinik und bei der Müllbeseitigung am Strand.