Aktualisiert am

Aufbruch in die saudische Vergangenheit

Neues Reiseziel Diriyah : Aufbruch in die saudische Vergangenheit

Am Rande der Hauptstadt Riad wird mit größtem Aufwand das Erbe aufpoliert, um es aller Welt zu präsentieren – auch das eigene Volk soll hier was lernen.

Lehmarchitektur aus dem 18. Jahrhundert: In Diriyah soll das historische Herz des Landes bald allen zugänglich sein. Bild: Getty

Ein Kronjuwel aus Lehm. Dem saudischen Staat ist die Restaurierung der Oasensiedlung Diriyah viel wert. 50 Milliarden Dollar wollen der saudische Staat und private Unternehmen investieren, um aus Diriyah, das am Rande der Hauptstadt Riad liegt, eine der wichtigsten Tourismusdestinationen des Königreichs zu machen. Die saudische Regierung rechnet dann mit 27 Millionen Besuchern im Jahr, von denen die meisten Tagestouristen aus dem Königreich sein werden. Wer länger verweilen will, soll bereits in wenigen Jahren unter 38 Hotels auswählen können.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Bürger Saudi-Arabiens sind die wichtigste Zielgruppe. Sie sollen an diesem identitätsstiftenden Ort die Geschichte ihres Staats erfahren. Wie alle Muslime blicken auch sie nach Mekka und Medina, zu den beiden heiligen Stätten des Islams, deren Hüter zu sein der saudische König beansprucht. Darüber hinaus sollen sie hier auch ihre eigene saudische Identität erfahren. So wie die Iraker stolz sind auf die Geschichte des Zweistromlands und die Ägypter auf die Pharaonen, sollen auch sie stolz auf eine eigene Geschichte sein. Schließlich wurde an dieser Stelle vor fast dreihundert Jahren, 1727, der erste saudische Staat begründet.