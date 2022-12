Neues Hotel in London : Einen Fuß auf der Erde

Ein Pied-à-terre mit Pool und Bar mitten in London: Im „Other House“ hat der Gast so viel digitalen Vernetzung, wie er möchte – und Zugang zum britischen Lifestyle.

In der Bibliothek warten Werke von Noam Chomsky, Somerset Maugham, John Berger und anderer Autoren. Bild: The Other House

Die vornehme Zurückhaltung, alle Möbel, Wände und Flure in Beige und Grau, der internationale farblose Hotelminimalismus, der in keinem Kulturkreis aneckt und jahrzehntelang das Design großstädtischer Hotels prägte – ist das jetzt bald vorbei? In London sind schon vor längerer Zeit elf viktorianische Stadthäuser in Harrington Gardens, einer der besten Adressen in South Kensington, zu einem – letztlich nur mäßig erfolgreichen – Hotel zusammengelegt worden. Dann wechselten sie den Besitzer, und nach umfassenden Umbaumaßnahmen öffnete „The Other House“ – wo tatsächlich alles maximal anders als in den üblichen beigegrauen Hotels aussieht: Wer einen Fuß über die Marmorschwellen setzt – caution, wet floor, denn es regnet ja immer in London –, wird umgehend überwältigt, wenn er nicht eh auf der Nase liegt: Keine weiße Wand nirgends, dafür tannenbaumgrüne und ochsblutrote Flure, flamboyante Tapeten. Florales Dekor windet sich von der Decke, überall glitzert, funkelt und kordelt es. In die Sofas des Foyers sinkt der nasse Gast wie in ein samtweiches warmes Nest. Alle anderen Vögel sind hier offenbar auch zu Hause. Wer Mitarbeiter ist, wer hier schon seit Wochen in einer der über 200 club flats genannten Miniapartments residiert und wer hier nur die Bar sucht, wird sofort oder nie klar. Aber jedem, der hilfesuchend sein Köpfchen nach so etwas wie einem Concierge reckt, fliegt sogleich eine oder einer aus dem Team entgegen: How can I help you?

Barbara Liepert Verantwortlich für das Ressort „Reise" in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der Check-in übers Tablet kann überall stattfinden, wo gerade Platz ist in der Lobby – oder auch völlig kontaktlos. Das Maß an Aufmerksamkeit kann jeder selbst bestimmen mit der hauseigenen App, deren Entwickler allerdings nicht ganz so schnell wie die Inneneinrichter waren; noch funktioniert sie nicht in allen Bereichen des Hotels. Per App lässt sich bald auch die Zimmertemperatur regulieren, die Tür öffnen oder der Lift holen, wobei man nach wie vor auch analog auf einen Knopf drücken kann. „Die Gäste sollen in jedem Moment selbst bestimmen, wie viel sie interagieren, wie viel Privatsphäre sie brauchen“, sagt Per Granstrom, der „Director of Operations“ des Hotels. Er trägt wie die meisten Mitarbeiter Schwarz und darüber ein Sakko mit dezent rot schillerndem Blumenmuster, um das ihn Leute wie Thomas Gottschalk sehr beneiden dürften.