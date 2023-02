Bad Gastein ist ein Phänomen. Einerseits hat der Kurort nur ein paar Tausend Einwohner, nicht mehr als ein größeres Dorf. Andererseits ragen hier an den steilen Gassen des Orts Hotels in die Höhe, über die sich jede Großstadt freuen würde – mit einem Blick, der erhabener und einzigartiger nicht sein könnte. Wer in der Stadt vom Idyll eines abgelegenen Bergdorfs träumt, in normalen Bergdörfern aber den Maßstab der Stadt vermisst, ist in den Prachtbauten dieses Örtchens richtig aufgehoben. Die Hotels kleben wie Stalagmiten am Hang, der imposanteste, das Grand Hotel de l’Europe, ist dem Grand Hotel Budapest von Wes Anderson zum Verwechseln ähnlich, leider sind schon vor Jahrzehnten die Hotelzimmer in private Apartments umgewandelt worden. Die Belle-Époque-Fassaden der großen Häuser sind rissig und in die Jahre gekommen, aber genau das machte zuletzt das kaum 5000 Einwohner zählende Örtchen in den Hohen Tauern wieder so ungemein anziehend für Großstädter.

Bad Gastein ist immer leicht benebelt, was vor allem an dem mächtigen Wasserfall liegt, um den der Kurort herumgewachsen ist. Auf einer Fallhöhe von 341 Meter setzt dieser eine unbändige Energie frei, ein Dauerrauschen erfüllt das Tal. Schon Kaiser Friedrich III. kurierte vor bald 600 Jahren hier seine Leiden, der Begriff Bad tauchte damals zum ersten Mal auf. Etliche gekrönte Häupter folgten seinem Beispiel. 1863 kam der spätere Kaiser Wilhelm zum ersten Mal, 20 Kuraufenthalte sollten es werden – ein paar davon inkognito. Das lange Leben des Monarchen wird auch auf die regenerative Kraft der vielen Wannenbäder in Bad Gastein zurückgeführt. Nicht überlebt hingegen hat der Dackel des Hoteliers Carl Straubinger die Nähe zur Weltpolitik, genauer gesagt die Begegnung mit einer von Bismarcks Doggen. Damit der Reichskanzler abschalten konnte, wurde sogar das Kirchglockengeläut vorübergehend eingestellt. Obwohl die Grandezza ähnlich intensiv bröckelte wie die Bedeutung Österreichs, ließen sich der Schah und der saudische König in den Sechzigerjahren am Wasserfall blicken, in den Siebzigerjahren zog mit dem brutalistischen Konferenzzentrum von Gerhard Garstenauer die Moderne im Kurort ein, danach fiel der Ort in einen langen Dornröschenschlaf. Ein Wiener Investor überließ ikonische Baudenkmäler wie das Badeschloss und den Straubinger Hof dem Unkraut, dem Schimmel und den Tauben. Erst vor wenigen Jahren gelang es dem Land Salzburg, die Liegenschaften zurückzukaufen. Mittlerweile sorgt die Münchner Hirmer-Gruppe dafür, dass der Glanz zurückkehrt nach Bad Gastein. Ein für die Wirtschaftlichkeit notwendiger, dreizehngeschossiger Neubau steht schon, der sanierte Straubinger Hof soll noch dieses Jahr eröffnen. Auf den Renderings des zuständigen Architekturbüros sieht das neue Zentrum sehr glatt aus, eher nach Berliner Investorentraum als nach Bergzauber. Auch eine südamerikanische Hotelkette hat das Belle-Époque-Kleinod entdeckt und in diesem Hochhausdorf eine Dependance errichtet.