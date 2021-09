Neueröffnung in der Schweiz : Schatzkästchen am Silbersee

Im neuesten Hotel am Fünfsterne-Himmel über Genf träumt der Gast ausschließlich in Suiten. Normale Zimmer gibt es hier nicht. Der diskrete Charme einer Privatbank umweht „The Woodward“ nicht ohne Grund.

Nichts ist, wie es scheint an diesem sonnigen Mittwoch in Genf. Auf der Terrasse des Restaurants „Le Jardinier“ am Quai Wilson sitzen Geschäftsleute in tadellos sitzenden Anzügen, Damen mit makellosen Konturen platzieren ihre Handtaschen wie wertvolle Trophäen auf dem nur zu diesem Zwecke bereitgestellten Stühlchen und blinzeln auf den glitzernden See und die davor schaukelnden Yachten und auf die anderen Menschen hier, die zwar nicht im See schwimmen, dafür aber im Geld: Die Stadt hat nach Monaco die höchste Millionärsdichte der Welt.

Barbara Liepert Verantwortlich für das Ressort „Reise“ in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In der Ferne reckt sich der Montblanc in den wolkenlosen Himmel, rechts davor sprüht die berühmte Fontäne weit in die Luft, als wolle sie über die Alpen nach Süden schauen, dorthin, woher viele der Einwohner der zweitgrößten Schweizer Stadt kommen: Fast die Hälfte aller Genfer hat nicht das Schweizer Bürgerrecht, die Stadt hat eine der internationalsten Bevölkerungen Europas, sie gilt als eine der teuersten Städte der Welt (was zumindest die vielen Millionäre, die über 18 Prozent der Einwohner ausmachen, nicht stört) und als eine der zehn lebenswertesten.