Neuer „Tell Trail“ : Schillernde Gipfel

Das Schwierigste zuerst. Weil es fast das Schönste an der Tour gewesen ist. Aber erst, als es vorbei war. Da fühlte es sich dann super an. Weil wir es geschafft hatten. Es war noch früh, als wir auf unserer Wanderung Richtung Titlis über den Schluchigrat an die Felspassage Wagenleis kamen. Die sogenannte Schlüsselstelle. Die uns in den Wochen vor unserem Aufbruch in die Schweiz schon etwas beschäftigt hatte. Und umso mehr, als wir dann angekommen waren, Einstieg in die Alpen bei Stans, mit der Bergbahn hinauf zum Stanserhorn und von dort weiter zur Alp Laucheren, wo wir die erste Nacht verbringen wollten. Und von der aus wir dann am nächsten Morgen zur Schlüsselstelle aufbrechen sollten.

Wie schlüsselstellig würde sie aber nur werden? Wanderer waren wir, ganz gute sogar, jedenfalls geübte. Aber mussten wir jetzt auch noch Kletterer werden? Und das dann auch noch mit vollgepacktem Rucksack auf dem Rücken?

Beim Wandern ist es ja so, dass man viel Zeit zum Nachdenken hat, während man Schritt um Schritt macht. Also eben auch darüber: „Sie folgen dem Gräfimattgrat in Richtung Schluchberg und erreichen die Schlüsselstelle“, so hieß es in der Etappenbeschreibung. „Die Felspassage Wagenleis ist mit dicken Seilen zum Festhalten abgesichert. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind aber trotzdem von Vorteil.“

Mit Apfel und Reclamheft

Also nichts mit Klettern, aber die Augen waren trotzdem immer wieder zu den Signalwörtern in diesen Sätzen gewandert, so, als würde man eine Landschaft nach Kirchtürmen absuchen. „Festhalten“ und „abgesichert“, okay. „Kriegt ihr hin“, hatten alle gesagt, die an der Vorbereitung dieser Tour beteiligt gewesen waren. Aber da war dieses „trotzdem“. Wie ein Cliffhanger baumelte es in dieser Beschreibung. Ein Cliffhanger für einen Cliffhanger.

Der Weg vom Stanserhorn zur Alp Laucheren hatte erst hinab und dann immer wieder rasant hinauf geführt, und das sollte auch der Rhythmus der folgenden drei Tage bleiben, unterwegs auf der fünften und sechsten Etappe des sogenannten Tell Trails: Dieser neu konzipierte Weitwanderweg hat insgesamt acht Teilstrecken, sie führen, den Vierwaldstätter See immer wieder im Blick, über sechs prominente Berge der Zen­tralschweiz: Stoos, Rigi, Pilatus, Brienzer Rothorn und – auf unseren beiden Etappen – Stanserhorn und Titlis. Es ist, mehr oder weniger, die Heimat des Schweizer Freiheitskämpfers Wilhelm Tell, den Friedrich Schiller zur Schullektüre gemacht hat. Deswegen der Name des Trails, deswegen auch der Apfel im Rucksack und ein hellgelbes Reclam-Heft, extra neu gekauft für diese Tour, das alte hatte den Deutschunterricht nicht überlebt.

Und ein Schlafsack steckte auch im Rucksack. Denn die erste Nacht unserer Tour sollten wir im Zelt auf einer richtigen, amtlichen Alp verbringen. Die Alp Laucheren wird von der Familie Niederberger betrieben, die seit Kurzem auch Übernachtungen im Zelt anbietet. Bei der Ankunft drückt einem die Älplerin mit bester Laune einen Nylonbeutel in die Hand und schickt einen auf die Wiese direkt vor ihrer Hütte.

Ankunft abseits der Welt

Ein kleiner Bach, Kaninchenställe, ringsum die Anhöhen und ein anderes Zelt, das schon stand, als wir ankamen: Leider war es so diesig an diesem frühen Freitagabend, dass aus dem Sonnenuntergang auf 1900 Metern nichts werden sollte.