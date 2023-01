Was ist denn hier an Deck los?

Kreuzfahrtmarkt : Was ist denn hier an Deck los?

So muss man sich die neue Königin vorstellen: Die Icon of the Seas wird bald das größte Kreuzfahrtschiff auf den Weltmeeren sein und vermutlich Ende 2023 in See stechen. Bild: Royal Caribbean

Rund 20 neue Kreuzfahrtschiffe gehen 2023 in Dienst. Spätestens 2024 wird der Auftritt der neuen Königin der Meere, der Icon of the Seas, erwartet. Doch tatsächlich ist das Orderbuch der Branche das dünnste seit Jahrzehnten.