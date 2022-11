Neue Hotels in L.A. : Gar nicht mehr runterkommen

Wer in Los Angeles seine Dachterrasse gefunden hat, will sie nie wieder verlassen. Denn unten auf den Straßen tobt der mörderische Verkehr.

Engel haben es leicht in Los Angeles: Sie müssen nicht durch den teuflischen Verkehr der Rushhour, die hier von drei Uhr nachmittags bis weit nach acht Uhr abends dauert. Wer nicht wie Superman über die Hochhäuser fliegen kann, steht stadteinwärts im Stau, bis er bei Cara Cara, dem Dachterrassenrestaurant mit dem vielleicht besten Sunset-Food-Quotienten Downtowns, in die Fauteuils sinken darf.

Los Angeles ist noch immer keine Stadt, in der man sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen könnte, Radfahren empfiehlt sich nur auf den Fahrradpisten am Strand von Santa Monica, zu Fuß kommt man so gut wie nirgendwo hin, die Stadt ist riesig in ihrer Ausdehnung – auch weil sich neben jedem Wohngebäude eine mindestens genauso große Fläche für die Parkplätze befindet. In die Höhe verdichtet ist Los Angeles nur in Downtown, wo sich vor nicht einmal 250 Jahren elf Familien zum Dorf de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles zusammengetan haben.