Aktualisiert am

Natursensationen in Afrika

Natursensationen in Afrika :

Natursensationen in Afrika : Die Schönheit des Schäumens und des Schweigens

Die größte Wasserwand der Welt: Wie in einen Höllenschlund stürzt sich der Sambesi bei den Victoria Falls in die Tiefe. Bild: Getty

Irgendetwas stimmt nicht. Eine nervöse Unruhe, ein seltsamer Sog erfasst den Sambesi, der eben noch ein breiter, stiller, ruhiger Fluss gewesen ist. Plötzlich aber bringen Strudel und Stromschnellen das Wasser in Wallung und werden immer stärker, je näher wir dieser eigenartigen Wolke kommen, die unvermittelt aus der Savanne aufsteigt und gar keine Wolke sein kann, weil der Himmel überall sonst strahlend blau ist.

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Könnte es weißer Rauch sein oder Dampf, und grollt er so unheimlich, weil ein unterirdischer Vulkan kurz vor dem Ausbruch steht? Dann verfällt das Wasser in Raserei, und es wird höchste Zeit, dass wir mit unserem Boot Zuflucht am Ufer suchen, sonst wären wir des sicheren Todes.