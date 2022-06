Natursensationen in Utah : Gott wohnt schön

Auf dem Friedhof von Grafton wird Geschichte plötzlich lebendig, weil sich die Geisterstadt in eine Totenstadt verwandelt, in eine Stadt der enttäuschten Hoffnungen und ausgelöschten Leben. Die Geschichte wird von Dutzenden Gräbern erzählt, manche mit filigranen Grabsteinen, die „Sacred Memory“ in alle Ewigkeit verheißen, andere mit schlichten Holzkreuzen, wieder andere mit nichts als namenlosen Felsbrocken. Und auf fast allen Gräbern liegen Münzen, eben erst dort hingelegt von den nachgeborenen Glaubensbrüdern als Zeichen dafür, dass die Toten nicht vergessen sind. Vergebens aber war ihre Mühsal, ohne irdischen Lohn ihr Leben, das von Tuberkulose, Diphtherie, Scharlach beendet wurde – so sagt es eine Tafel am Eingang des Friedhofs – oder von der Rache jener, denen die Erde gehörte, die ihnen die Siedler mit dem Segen ihres Gottes raubten, um sie in ein Gelobtes Land zu verwandeln: „Killed by Indians“ lautete ihr Todesurteil.

Butch Cassidy trifft Sundance Kid

Nur eine Handvoll Gebäude sind von Grafton übrig geblieben, das 1859 fromme Mormonen aus Salt Lake City am Ufer des Virgin River im äußersten Südwesten Utahs gründeten und schon nach wenigen Jahrzehnten wieder aufgaben. Das Haupthaus mit dem kecken Glockentürmchen hat überlebt, das als Schule, Kirche und Versammlungsraum diente, zwei, drei Blockhütten, eine Latrine, ein paar Zäune stehen noch, Zeugnisse des harten Pionierdaseins, Hinterlassenschaften eines tödlichen Scheiterns, nichts beschönigend, nichts verklärend.

So greifbar ist hier das Schicksal, dass ein Hollywood-Produzent die Geisterstadt in den Vierzigerjahren kaufte und als Filmkulisse in dem Wissen restaurieren ließ, einen authentischeren Drehort nirgendwo sonst im Wilden Westen zu finden. „Butch Cassidy and Sundance Kid“ mit Robert Redford und Paul Newman ist der berühmteste Film, der in Grafton gedreht wurde, und ein Mysterium ist es, dass die Geisterstadt danach keine dritte Karriere als Touristenattraktion machte, wie so viele andere Orte, die Hollywood beglückte. Weder die Geschmacklosigkeiten von Souvenirbuden noch das Geballere von Cowboy-Shows stören die beklemmende Einsamkeit eines Ortes, dem kein Glück beschieden war. Allein mit den Toten stehen wir auf dem Friedhof und wähnen Sundance und Butch nicht weit. Die Sonne brennt, die Mücken stechen, der Wind pfeift das Klagelied der Mormonen, denen am Ende aber keine Krankheiten und keine Ureinwohner zum Verhängnis wurden. Es war der Virgin River, der immer wieder über die Ufer trat, die Felder verwüstete, das Vieh ersäufte, die Häuser zerstörte – jener Fluss, der wenige Kilometer weiter nördlich im Zion-Nationalpark eine der spektakulärsten Schluchten Amerikas geschaffen hat. So grausam nah, das ist die letzte Botschaft des Friedhofs von Grafton an uns, liegen Schönheit und Schrecken in diesem riesenhaften Land manchmal beieinander.