Wildlife-Fotografien : Zackenbarsche bei Vollmond

Was 1965 mit etwas mehr als dreihundert Einreichungen begann, ist heute der weltweit wichtigste Wettbewerb für Naturfotografie. Über 50.000 Fotos aus mehr als 25 Ländern wurden diesmal für den „Wildlife Photographer of the Year“ eingereicht, und rechtzeitig zu Weihnachten ist nun „Portfolio 31“ da. Der Band nimmt den Leser mit in die Natur, an Orte, die Touristen nie zu Gesicht bekommen, denn es bedarf mitunter aufwendiger Expeditionen und unendlich viel Zeit.

Naturfotograf des Jahres ist Laurent Ballesta geworden, mit dem Foto eines Zackenbarschweibchens und seines männlichen Gefolges, eingetaucht in eine Wolke aus befruchteten Eiern, kurz bevor sie von der Strömung erfasst ins offene Meer hinausgetragen werden. Der Biologe tauchte fünf Jahre lang im Juli bei Vollmond am Fakarava-Atoll in Französisch-Polynesien, um das spektakuläre Laichen der Zackenbarsche einzufangen.

Der Star unter den abgelichteten Tieren in diesem Buch taucht erst in der Mitte des Bandes aus den Tiefen des Meeres auf und wurde ebenfalls von Ballesta fotografiert: der Quastenflosser. Diesen Fisch wähnte die Fachwelt bereits ausgestorben, und zwar vor 80 Millionen Jahren, bis 1938 ein Exemplar vor Südafrika gefangen wurde. Danach wurden kleine Populationen vor den Komoren, vor der Küste Südafrikas und in Sulawesi entdeckt, meist mithilfe von Tiefseerobotern. Ballesta war es nun in Sodwana Bay gelungen, das Wesen mit den gelappten Flossen, mit denen es sich wie ein Vierbeiner bewegt, abzulichten. Jahrelange Vorbereitung und moderne Tauchtechnologie machten diese erstaunliche Begegnung möglich.

