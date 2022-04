Im Nachtzug nach Venedig : Der Tag hat Augen, die Nacht hat Ohren

Nachts ist die Welt eine andere. Schon mit Einbruch der Dunkelheit verschiebt sich die Wahrnehmung. Geräusche werden klarer, und je mehr sich der Blick in die Ferne weitet, um so rätselhafter erscheint einem manchmal die Welt. Die Nacht ist für uns oft Faszination und Furcht zugleich, denn während wir daheim für gewöhnlich versuchen, im Dunkeln zügig nach Hause zu eilen, finden sich auf Reisen Verlockungen, die nachts am meisten Spaß machen. Dabei haftet vielen Nachtaktivitäten etwas Verbotenes, Subversives oder zumindest Aufregendes an – Eigenschaften, die man nicht mehr zwingend mit einer Fahrt im Nachtzug verbindet, außer man ist Krimi-Fan und träumt sich mit Agatha Christies „Mord im Orient-Express“ auf dem Kopfkissen in eine Zeit zurück, als in Schlafwaggons mit Plüsch, poliertem Holz und weichen Polstern gekrönte Häupter, Filmstars oder Spione in geheimer Mission auf Reisen gingen.

Will man heute einfach nur eine komfortable und ruhige Nacht auf der Schiene verbringen, ist ein Privatabteil im Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) eine gute Wahl. Man steigt abends in München in den Zug und verlässt ihn am anderen Morgen mitten in Venedig, um hinaus zum Lido ans Meer zu fahren, von den Alpen direkt an die Adria ohne Stau und ohne Stress wie bisher im Auto oder Flugzeug. Bei einer Fahrt im Nachtzug geht es nicht um Schnelligkeit, denn die Fahrzeit von neun Stunden ist exakt so kalkuliert, dass man früh morgens ausgeruht an seinem Ziel ankommt und sich auch noch eine zusätzliche Hotelübernachtung spart. Leistet man sich obendrein ein Privatabteil, wird selbst die Bahn zum exklusiven Ort. Denn im eigenen Miniatur-Appartement ist man nicht nur vor fremden Überraschungsgästen sicher. Dank integrierter Dusche und eigener Toilette muss man sein kleines Reich noch nicht einmal verlassen und kann sich das Eintauchen ins pralle Leben eines Großraumwagens ersparen.