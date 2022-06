Nachts im Museum : Die neun Kreise des Vatikans

Es könnte bei „Wer wird Millionär?“ die Schlussfrage sein: Wie viele Schlüssel beaufsichtigt der Clavigero, der Schlüsselwart der Vatikanischen Sammlungen? Die richtige Antwort: 2797. Dabei sind es auf einer Strecke von mehr als sieben Kilometern dann doch nur dreihundert Türen, die morgens auf- und abends wieder zugeschlossen werden. Zur Seite stehen ihm zehn Mitarbeiter, fünf für jede Schicht, womit sie jeweils zweieinhalb Stunden beschäftigt sind.

Es ist früh um sechs, die Sonne geht auf über Rom und der Kuppel des Petersdoms aus cremefarbenem Travertin. Wir stehen direkt vor dem Tor der Vatikanischen Sammlungen, wohin man während der normalen Öffnungszeiten bei den derzeit wieder zwanzigtausend Besuchern am Tag erst nach langem Schlangestehen gelangt. Die Flügel des Metalltors, das jeder Burg zur Ehre gereichte, öffnen sich, und ein trotz der frühen Stunde gut gelaunter Herr tritt heraus. Nach der ernst genommenen Prüfung der Corona-Impfdokumente – überall in der Stadt hängen aktuell Plakate eines Bestattungsunternehmens, das mit einem Pandemie-Kampfpreis von 1250 Euro für eine Komplettbeerdigung wirbt – bringt uns ein mit Olivenholz ausgekleideter Lift nach oben und damit direkt in eine Exklusivführung, die an Raffaels Stanzen vorbeiführt und erst in der Sixtinischen Kapelle enden wird. Das Einmalige daran ist, dass man die schier endlosen Säle nahezu für sich allein hat. Zudem gibt der päpstliche Schlüsselwart dann und wann Einblicke in sonst Verschlossenes und unterhält die Gäste verschmitzt mit Anekdoten.