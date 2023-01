Tourismus in Kambodscha : Die Zukunft säen

Lässt sich durch Reisen die Welt verbessern? In der Hotelanlage Smiling Gecko Farmhouse in Kambodscha arbeiten alle an dieser guten Idee.

Pov Tevon steht unter einem Baum und stochert mit einem langen Bambusstab in drei Meter Höhe in einem Ameisennest herum. An dem Stab ist ein mit Salzwasser gefüllter Eimer befestigt, die Ameisen und ihre Eier fallen aus ihrem Nest in dieses Wasser. „Es sind nicht so viele Eier“, kommentiert Mao Vuthy, der danebensteht, „wir sind schon etwas spät dran. Die meisten sind schon geschlüpft.“ Er würde lieber die Eier essen, sie schmecken süßlich, die Ameisen selbst sind eher sauer, vor allem, wenn man auf ihre Hinterteile beißt. Sie sehen aus wie ein großes, hellbraunes Wollknäuel, das im Wasser liegt. Die beiden Männer fischen es heraus, säubern es von Blättern und werfen es in eine Pfanne mit Frühlingszwiebeln und Knoblauch.

Herrlich, frittierte Ameisen!

Frittierte Ameisen sind ein gängiges Gericht in den ländlichen Gegenden Kambodschas. Sie schmecken überraschend süß, süßstoffsüß, sind knusprig wie Röstzwiebeln, nur im Abgang kommt eine saure Note durch.