Mysteriöse Ausgrabungsstätte : Das deutsche Stonehenge

Bevor es in die ganz frühe Geschichte geht, ist noch ein Kapitel der neueren dran. Wozu all die grünen Scherben auf dem Weg dienten, möchte ein Mann aus der Besuchergruppe wissen. Die stammten, sagt Waldemar Liedecke, vermutlich von all den grünen Bierflaschen aus DDR-Zeiten, deren Inhalt immer weggekippt wurde, weil Bier in Grün prinzipiell als schlecht galt. „Stimmt“, sagt eine alte Frau im Vorübergehen. Stimmt aber nicht ganz. Das mit dem Bier ja, die Scherben aber, ob nun alt oder neu, sind lediglich eine eigenartige Dekoration. „Wenn die Sonne darauf fällt“, sagt Herr Liedecke, „glitzern sie ganz prächtig und zeigen, wohin es geht.“

Wir sind unterwegs im – ja, wo denn nun? „Im deutschen Stonehenge. Das klingt einfach aufregender als: im Rondell von Pömmelte-Zackmünde“, sagt Waldemar Liedecke, der ehrenamtliche Führer, der mit seiner Mischung aus Fachwissen, Spekulation und Humor die nächste Stunde zum Vergnügen macht. Und der Vergleich ist keineswegs falsch. Beide sind Ringheiligtümer. Beide, jenes in England wie das hier im Salzlandkreis südöstlich von Magdeburg, entstanden etwa zur selben Zeit. Beide haben ungefähr die selbe Größe und wurden vom selben Menschenschlag errichtet, den Angehörigen der sogenannten Schnurkeramik- und der Glockenbecherkultur.

Ein Heiligtum aus Holz und Erde

Ein Blick vom hölzernen Aussichtsturm hilft, sich die Anlage zu erschließen. Inmitten der flachen Getreideäcker der Magdeburger Börde erkennt man schräg unten sieben konzentrische Kreise, angelegt um einen großen freien Platz. Drei der Ringe bestehen aus drei Meter hohen, dicht an dicht stehenden Baumstämmen, die anderen dazwischen aus Gruben, Gräben und Wällen. Einhundertfünfzehn Meter beträgt der Durchmesser des Ganzen.

Dieses Gebilde war ein Heiligtum aus Holz und Erde, ein Ort, der mit der Sonne verbunden war. Ihr Lauf bestimmte das Leben der Ackerbauern, durch Öffnungen in den Palisaden konnte man an manchen Tagen ihren Auf- und Untergang exakt beobachten. Also pilgerten die Menschen regelmäßig hierher, um den geheimnisvollen, strahlenden Göttern zu opfern und möglicherweise dabei auch ordentlich zu feiern.

Geschnitzte Totenschädel als Wächter

Im Jahr 1991, als die Stelle entdeckt wurde, war da nur plattes Land. Lediglich ein paar ungewöhnliche, runde Regelmäßigkeiten im Boden fielen auf den Luftbildern ins Auge. 2005 begann man zu graben und entdeckte Schächte, Grundrisse von Häusern und Hunderte von Löchern, in denen einst Balken gesteckt haben mussten. Bis 2016 rekonstruierte man die Anlage, an die zwölfhundert Robinienstämme sollen dabei verbaut worden sein.

Und nach und nach gelang es den Wissenschaftlern auch, einige grundsätzliche Fragen zu beantworten: Wann? Wer? Wie? Woher? Warum? Den Antworten voraus aber gehen nur zu oft reine Spekulationen. Errichtet wurde die Anlage um 2300 vor Christus, danach nutzte man sie etwa drei Jahrhunderte lang, so viel steht fest. Halbnomaden aus den östlichen Steppen waren damals nach Mitteleuropa eingewandert, Menschen, die Becher mit Schnurkeramik verzierten und schon herausgefunden hatten, wie man ein bestimmtes Metall in Form goss: Die Bronzezeit löste die Jungsteinzeit ab. Eine neue Ära begann.