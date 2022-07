Mudlarking in der Themse : Im Sumpf von London

Das Wasser geht allmählich zurück, es wird Zeit für den nächsten Einsatz. Mein Hotelzimmer liegt 49 Stockwerke über der Themse, von hier oben hat man einen guten Blick auf den Fluss. Damit man auch Details in der Ferne erkennen kann, hat die Hoteldirektion freundlicherweise ein Fernglas bereitgestellt. Normalerweise spähen Gäste mit dem wahrscheinlich Schlafzimmer in den anderen Hochhäusern aus. Ich beobachte den Pegelstand der Themse. Im Herzen Londons hat der Fluss einen Tidenhub von bis zu sieben Metern. Sobald das Stück Ufer drüben vor dem Custom House im Trockenen liegt, mache ich mich auf den Weg. Mit wasserdichten Wanderschuhen, Regenhose, Gummihandschuhen und Sammelbeuteln. Für ein paar Tage bin ich ein Mudlark. Jemand, der im Flussschlamm nach Schätzen sucht.

London ist eine alte Stadt. Die Römer haben sie gegründet, anschließend wuchs sie unaufhörlich, Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie zur größten Metropole des Planeten. Die Themse war von Beginn an Londons Aorta und sein Tor zur Welt, und schon immer spielte sich ein Großteil des Lebens an den Ufern des Flusses ab. Zweitausend Jahre lang wurden hier Schiffe be- und entladen, brachten Kapitäne Waren aus aller Welt oder ließen ihre Viermaster und Frachter mit Gütern füllen. Zweitausend Jahre lang gingen hier aber auch Dinge verloren. Betrunkenen Legionären rutschten die Sesterzen aus dem Beutel, mittelalterlichen Handwerkern kippten Karren mit Dachziegeln um, Hafenarbeitern fielen beim Löschen der Ladung Kisten mit Porzellan ins Wasser. Und natürlich wurde in die Themse geworfen, was man nicht mehr brauchte. Vieles ist da noch immer drin. Mit jeder Flut werden Dinge ans Ufer gespült, die der Fluss lange Zeit für sich behalten hat. Knöpfe, Vasen, Messer oder Ringe, die irgendwann von Fingern glitten – all das kann man finden am Ufer der Themse. Man braucht bloß Zeit, Geduld und eine Lizenz. Meine ist drei Jahre gültig.