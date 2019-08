Mona Lisa im Louvre : Dreißig Sekunden – und keine mehr

Trouvez-moi“: Finden Sie mich! So neckisch treibt es die verlockendste Dame der Kunstwelt mit ihren Verehrern. Als ob sie das Versteckspiel nach ihrem provisorischen Umzug in einen anderen Saal des Pariser Louvre nötig hätte. Alle wollen doch nur zu ihr. Und alles wird sich um sie drehen, wenn ihrem Schöpfer Leonardo da Vinci anlässlich seines fünfhundertsten Todestages im Herbst eine spektakuläre Ausstellung gewidmet wird. Dabei soll sie an der Schau nicht unmittelbar teilnehmen, sondern in der Nähe Hof halten. Sie soll, so wollen es die Verantwortlichen, auch in der Zeit der Ausstellung für alle Besucher des Louvre da sein.

Derzeit wird der Saal im Denon-Flügel, in dem sie seit Jahr und Tag als Primadonna des Hauses residierte, renoviert und sicherheitstechnisch überarbeitet. Ende Oktober soll sie dorthin zurückkehren. „Finden Sie mich“, heißt es also nur vorübergehend in neu gedruckten Lageplänen. Doch kann sie überhaupt noch würdevoll präsentiert werden angesichts rasant wachsender Besucherzahlen? Wer sie sehen möchte, begreift fast augenblicklich, dass er an einem sportlichen Parcours teilnehmen wird. So auch an diesem Pariser Sommermorgen. Schon vor Öffnung der Kassen sind die Schlangen lang und schwellen von Minute zu Minute an. In Rucksäcken und Taschen wird beharrlich nach bildtechnischem Equipment gekramt, Selfiestangen werden montiert und gerichtet.

„So important, so important“

Asiaten sind gut informierte Menschen und haben ein untrügliches Gespür für die Kostbarkeiten dieses Planeten. Ich muss also nicht lange suchen, welcher Aufgang im unterirdischen Carrousel du Louvre mit seinen imposanten Treppen der richtige ist, um die Mona Lisa an ihrem neuen Ort zu finden. Ein unaufhaltsamer Tross setzt sich zielsicher in Bewegung. Ich tauche darin ein, lasse mich tragen. Die Fahrstühle können den Pulk nicht aufnehmen. Halbtreppe für Halbtreppe muss überwunden werden, und jedes Mal steht am Ende eine resolute, mit einem Walkie-Talkie fuchtelnde Mitarbeiterin des Hauses und stoppt den Tross.

Noch gäbe es die Gelegenheit, auszuscheren. Es gibt in diesem Haus ja auch andere Bilder zu sehen. Neben mir steht ein junger Mann aus Wuhan. In mühsamem Englisch und auf sein Handy deutend erklärt er in ernsthaftem Ton: „So important, so important.“ Dann, nach langen Minuten des Wartens, gibt die Walkie-Talkie-Dame den Weg frei für den nächsten Treppenabschnitt.

Im Rücken spüre ich erwartungsvolle Ungeduld, ich wähne mich in den Wogen eines touristischen Tsunamis. Am Ende der breiten Treppe stoppt eine weitere Mitarbeiterin wiederum die nach oben strebende Menchenschlange. Meinen Gesprächspartner habe ich verloren, er hat es weit nach vorn geschafft.

Täglich besuchen durchschnittlich dreißigtausend Besucher das Museum. Etwa einundzwanzigtausend, so hat das Haus ermittelt, wollen die Gioconda sehen. Und viele geben sich mit nur ihr allein schon zufrieden. Der Zustrom bringt das Museum an seine Grenzen. Über ein sensorbasiertes Messinstrument informiert es in Echtzeit über die Auslastung. Die App ist auf der Homepage des Museums verlinkt und zeigt an, wie viel Zeit an den verschiedenen Zugängen eingeplant werden muss.

Wir erhalten die Freigabe für den nächsten Treppenabschnitt. Drängelndes Getrampel setzt ein. Kurz vor dem Ziel schwillt die Geräuschkulisse beträchtlich an. Wir erreichen den Eingang des Saales 801 im zweiten Stock des Richelieu-Flügels. In der Mitte des Raumes, noch weit entfernt, ragt über Hunderten von Köpfen hinweg der obere Rahmen des Bildes hervor. Ein Raunen geht durch die Menge. Doch der Weg dorthin verläuft keineswegs direkt. Reihe für Reihe schlängeln wir uns entlang fest installierter Sicherheitsbänder zur Mitte des Saales. Dann endlich bin ich fast am Ziel. Ich stehe, noch immer in gebührender Distanz, vor ihr. In einer Gruppe von etwa zehn Besuchern dürfen wir erst näher herantreten, nachdem eine Phalanx aus Sicherheitsmitarbeitern den Weg freigibt – unter dem energischen Hinweis, nicht länger als eine halbe Minute vor dem mit kugelsicherem Glas geschützten Bildnis zu verweilen.