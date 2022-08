Tag 11

E inen Tag, nachdem ich bei bestem Sommerwetter den 541 Meter hohen Festvågtinden erklimme, der einen herrlichen Blick über das „Venedig des Nordens“ genannte Fischerdorf Henningsvaer erlaubt, steige ich in Narvik in die Bahn. Sie dient bis heute hauptsächlich dem Transport des Eisenerzes in den Seehafen. Güterzüge mit bis zu 68 Waggons kreuzen unsere Strecke. Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden kommt der Zug an der Station Abisko Östra an. Dass das in Schweden liegt, merkt man schon an den tieferen Preisen im Supermarkt. Oder an der günstigen Herberge mit dem fensterlosen Zimmer. Es ist nicht nur eine ökonomische, sondern gar eine gute Wahl. Bei praller Sonne und fast 30 Grad (in Lappland!) bin ich vor der Hitze wie vor den Moskitos gut geschützt.

Also auf zur Mitternachtssonne. Bis 1.30 Uhr morgens hat die Sesselbahn zur Aurora Sky Station unterhalb des Nuolja-Gipfels geöffnet. Schon auf der Fahrt stelle ich fest: Das „weiche“ nördliche Licht ist kein bloßes Klischee, sondern taucht die Gebirgslandschaft tatsächlich in einen milchigen Schimmer. Oben auf dm Gipfel sind lauter Gleichgesinnte. Sie sind in der Mehrzahl keine Touristen, sondern Saisonkräfte wie Tanja aus Stockholm, die in der „Turiststation“ arbeitet und den Blick in Richtung Mitternachtssonne „magic“ findet. Nordenmüdigkeit kennen sie nicht.