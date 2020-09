Tirol : Unterwerfung und Größenwahn

Aktualisiert am

Am schönsten ist es, wenn die Fremden endlich weg sind: Die Familie Sattmann im zweiten Teil der Piefke-Saga, 1990. Bild: Picture-Alliance

Der Wahnsinn des Tiroler Wintertourismus macht auch vor dem Sommer nicht halt. In Hochfügen im Zillertal stehen an einem warmen Julitag die Kunstschneelanzen verloren auf der grasgrünen Piste, neben der Kapelle heizt sich die plexigläserne Zauberteppich-Röhre auf, und die verwaiste Après-Ski-Bar überschattet das Lifthäuschen wie ein trauriges Überbleibsel einer versunkenen Welt. „Skischuhverleih“ steht auf einem Schild, ein Holz-Steinbock setzt zum Sprung an, und vom Almhof weht Fritteusenfett herüber zur Terrasse des Sporthotels Lamark.

Andreas Lesti

Vor dem wuchtigen Bau mit dem verblassten Charme der sechziger Jahre steht Felix Mitterer, 72 Jahre alt, weiße Haare und ein listiges Lächeln. Er zieht an der Zigarette und sagt: „Ja, man könnte die Fortsetzung der Piefke-Saga schon auch hier drehen.“ Pause. Blick in die Landschaft. Rauch kommt aus seinem Mund: „Aber es war halt in Ischgl.“ Mitterer wirkt dabei wie ein Mann, dem das alles zu viel ist und der doch die dringende Verpflichtung verspürt, diese Geschichte aufzuschreiben. „Es geht nicht anders“, sagt er und erzählt, dass sich der Tourismusobmann von Mayrhofen im Juni bei ihm bedankt habe, als er gehört hat, dass die Fortsetzung der Saga diesmal nicht im Zillertal gedreht wird.