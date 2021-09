Weltenrettung in Kärnten : Mit dem Zauberkasten durchs Weltall

Nachts kommen die Füchse, schleichen sich an, schnuppern an den Reben und schnappen sich die schönsten Trauben. Hoch hängen sie ohnehin nicht im Kärntner Weingut Taggenbrunn, und verlockend süß sind sie allemal, so kurz vor der Ernte. Die Winzer müssen sehen, wie sie den Früchten noch genügend Sonne gönnen, ohne bei den Erträgen zu große Einbußen zu riskieren. Denn es lauern nicht nur Füchse, sondern auch noch hungrige Amseln und Stare.

Wein war in Kärnten lange kein Thema. Man belächelte die Versuche, mit den bekannten Tropfen aus der Südsteiermark, der Wachau oder dem Kamptal mitzuhalten. Zu unbeständig das Klima, zu nah die Alpen und mit ihnen die kühlen Winde und unerwarteten Wetterumschwünge, so der Tenor der Kritiker, sinnlos, sich da zu verausgaben. Dabei hatten im Schatten der Karawanken und der Saualpe schon die Kelten und Römer Reben kultiviert. Bis ins neunzehnte Jahrhundert galt Wein als das Getränk des Volkes, mehr noch als Bier. Als aber der Pilz Peronospora die Stöcke befiel, kam der Weinbau zum Erliegen. Erste zögerliche Ansätze eines Neubeginns starteten in den Siebzigerjahren. Inzwischen wachsen die Erfolge, so auch in Taggenbrunn bei St. Veit an der Glan. Dort hat Familie Riedl seit 2011 auf den Hügeln unterhalb der gleichnamigen Burg eine Fläche von fünfundvierzig Hektar mit Reben bepflanzt. Zweihunderttausend Flaschen Chardonnay, Gewürztraminer und Muskateller, Zweigelt und Blauburgunder landen Jahr für Jahr in ihren Kellern, Tendenz steigend. Es ist eine der wenigen positiven und auch profitablen Begleiterscheinungen der Erderwärmung.

Die Rückkehr des Paradieses

Das ist Alfred und Andrea Riedl sehr bewusst, und es schlägt sich in ihrem Anspruch eines ökologischen, nachhaltigen, naturnahen Wirtschaftens nieder – eine Idee, die sie wiederum mit André Heller teilen. Und so haben sie den Universalkünstler als Verbündeten und Botschafter mit an Bord ihrer Unternehmungen geholt. Heller definiert sich – neben vielem anderen – als Klimaaktivist, mit den ihm eigenen poetischen Verfahrensweisen, versteht sich. Sein Anima-Garten bei Marrakesch gilt als Wegmarke: eine botanische Inszenierung der „Rückkehr des Paradieses“ und darin ein „Glücksdepot“, wie er es nennt, „Heilmittel für die Seele und zentrale Maßnahme zum Thema Klimawandel“.

Daran knüpfte er in Taggenburg an. Seit 2017 lässt er seine „Zeitgöttin“ vom Fuß des Burghügels aus verkünden, dass da nichts ist, was Beständigkeit hat. Es ist eine Art Land-Art-Skulptur, ein Schutzgeist für das Weingut, der Rock aus Metall und Wasser, der übrige Körper aus Pflanzen geschaffen, das Herz aus Bergkristallen. Die Göttin ist ein Symbol für die Verletzlichkeit des Planeten und darin ein Appell, sich dem Untergang der Erde entgegenzustellen. Diesen Gedanken hat er nun unter dem Titel „Zeiträume“ zu einer Multimedia-Schau weiterentwickelt, die er zusammen mit einer Reihe internationaler Künstler, darunter das Berliner Studio MindBuffer, realisiert hat. Die oberhalb des Guts gelegene Burg Taggenbrunn bildet den Rahmen für ein halbes Dutzend technisch innovativer, mit effektvollen Licht- und Klangkonzepten in Szene gesetzter Kunstobjekte, die im Heute wurzeln.

Hochfliegende Pläne in der Ruine

Sie präsentieren sich an einem Ort, der den Stürmen der Jahrhunderte getrotzt hat. Die Festung thront über einer Ebene etwa zwanzig Kilometer nördlich von Klagenfurt, weithin sichtbar wie ein Bollwerk à la Castel del Monte. Ein Logenplatz mit Blick auf die Bergkette der Karawanken und zugleich seit jeher ein strategisch bedeutender Verkehrsknotenpunkt. Von hier aus hatte man die Straßen im Visier, die vom Norden in den Süden zogen, und so ließen die Erzbischöfe von Salzburg im Hochmittelalter auf den Fundamenten einer keltisch-römischen Ringwallsiedlung eine mächtige Burganlage aus dem Fels wachsen. In der Folge geriet Taggenbrunn mehrfach zwischen die Fronten kriegerischer Gefechte, wurde zerstört und wieder aufgebaut. Als man die Bastion schließlich aufgab, demontierten die Bewohner des Städtchens St. Veit an der Glan alles, was sie an Material brauchen konnten, Fenster- und Türstöcke, Gewölbeteile und Bodenplatten. Zurück blieb ein steinerner Torso, bis der Unternehmer Alfred Riedl die Gemäuer samt Umland erwarb. Der Begründer der Uhrenmanufaktur Jacques Lemans und Pionier des Kärntner Weinbaus entschied mit seiner Familie, die sonnigen Südhänge mit ihren Schieferböden für Weingärten zu nutzen, einen alten Getreidespeicher samt Nebengebäuden in ein Heurigenrestaurant und Boutique-Hotel zu verwandeln und daneben Keller und Arbeitsräume für die Önologen zu errichten.