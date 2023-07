Es sieht aus wie ein etwas zu breit und zu kurz geratenes Stand-up-Paddle-Board, das mit einem dieser E-Scooter gekreuzt wurde, die gerade überall auf den Straßen herumliegen. Es nennt sich Flitescooter und ist das neueste Modell einer australischen Firma, die seit fünf Jahren sogenannte Elektro-Hydrofoils herstellt. Das sind Surfbretter mit einem Foil, also einem Flügel, der an einer Art langen Finne (Mast genannt) befestigt ist und das Brett durch einen Jet- oder Propeller-Antrieb ab einer gewissen Geschwindigkeit aus dem Wasser hebt. Einen 60 Zentimeter langen Flügel hat auch der neue aufblasbare Scooter, was ihn inklusive Akku zu einem 35 Kilogramm schweren Sportgerät macht.

Im Whatsup-Wassersportcenter an der Havel in Berlin hatten wir nun Gelegenheit, die neue Fortbewegungsmethode auf dem Wasser auszuprobieren. Schon bei der Einweisung erzählen drei Fachleute, wie einfach das sei, wie steil die Lernkurve wäre, dass das Durchschnittsalter der Käufer bei 54 Jahren liege und erst ein 72-Jähriger damit übers Wasser gecruist sei – das bezog sich aber alles auf die schwerer zu handhabenden Bretter ohne Haltestange. Auf dem Scooter mit Griff soll alles noch viel einfacher sein. „Erst leicht nach hinten neigen, damit das Brett aus dem Wasser kommt – und dann immer schön nach vorne lehnen“, sagt Michael Stumm von Whatsup, und dann geht es los.