Lastenradtour am Niederrhein : Radeln nach Zahlen

Es hatten gleich zwei Gründe dafür gesprochen, die Niederrhein-Tour in Duisburg zu beginnen – beide mit Namen Rheinorange. Zum einen das Apfelsi­neneis der Eisdiele „Zum Kuckuck“, säuerliches Fruchteis, für das Silke Maas, die das Geschäft seit sechzehn Jahren führt, abends kiloweise Orangen auspresst, mit Zucker bestreut und über Nacht stehen lässt, damit ein Sud entsteht. Den gibt sie samt reichlich geschabten Schalen in ihre Eismaschine, und wenn es erforderlich wird, fügt sie Lebensmittelfarbe hinzu, bis das Eis stets so intensiv leuchtet, wie der Name es erwarten lässt. Der Geschmack dagegen, erläutert Frau Maas die Feinheiten ihres Handwerks, ändere sich im Laufe der Saison mit dem der Apfelsinen, was ihr zum Verkaufsargument wird.

„Sie glauben ja gar nicht“, sagte sie, „von wie weit her manche Leute kommen, um gerade diese Sorte immer wieder zu probieren. Die erinnern sich dann daran, wie wundervoll sich beim letzten Besuch vor lauter Säure im Mund alles zusammenzog, bevor sie vom ersten Bizzeln auf der Zungenspitze bis zum Abgang detailliert beschreiben, was sie im Moment empfinden.“ Dann wiederholte sie das Wort „Abgang“, schüttelte den Kopf, dass ihre beiden Löckchen über den Schläfen zu zittern begannen, und verkniff sich ein Lachen. „Wissen Sie“, sagte sie und wurde ganz ernst, „eigentlich ist das Eis ein Stück Lokalpatriotismus.“ Deshalb klebt vor der Box für das Eis das kleine Foto einer riesigen Skulptur. Sie ist das andere Rheinorange.