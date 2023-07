Der Wind frischt pünktlich in dem Moment auf, als wir aus dem Shuttlebus steigen, er rauscht durch die Bäume, fährt den zeternden Möwen ins Gefieder und treibt die Wolken über den Himmel. In der Marina von Banagher schäumt er das Wasser und lässt die Boote auf und ab tanzen, als seien sie auf hoher See und lägen nicht vertäut an ihren Ankerplätzen, und wahrscheinlich fragen wir uns in diesem Moment insgeheim alle, ob das wirklich so eine gute Idee war.

Wir sind hier, um ein Hausboot zu übernehmen. Eine Woche lang wollen wir auf dem Shannon unterwegs sein, Irlands längstem Fluss. Wollen kleine Orte erkunden, Ruinen erforschen, Pubs besuchen, über sattgrüne Wiesen laufen, was man so macht in Irland. Das Problem ist: Niemand von uns hat jemals so ein Boot gesteuert. Jetzt stehen wir da, der Wind bläst uns fast um, und unser Mietobjekt da vorne in der Marina ist größer, als es auf den Fotos im Internet ausgesehen hat. Sehr viel größer. Uns wird ein bisschen mulmig.

Um in Irland auf einem Hausboot Urlaub machen zu können, braucht man keinen Führerschein. Man muss auch keinerlei Prüfung ablegen. Reserviert wird das Boot online, dann fliegt man nach Dublin, wird vom Vermieter am Flughafen abgeholt und quer über die Insel zur Verleihstation gefahren. Anschließend bekommt man eine gute Stunde lang erklärt, wie so ein Boot funktioniert. Wie man fährt. Wo man fährt. Wo besser nicht. Wo auf gar keinen Fall. Natürlich auch, wie man unfallfrei anlegt.

Und was zu tun ist, wenn man durch eine Schleuse muss. Ein junger Mann erläutert all das mit einer Selbstverständlichkeit, als erzähle er schnell, wie man mit einem Fahrrad über einen Radweg fährt und es später vor einer Kneipe abstellt. Zusammen mit uns wird eine Gruppe junger Männer eingewiesen, die sich wie eine paramilitärische Einsatzgruppe gekleidet hat. Sie tragen Hosen mit Tarnfarbenmuster und breite Gürtel, an denen Taschenlampen, Multifunktionswerkzeuge und Walkie-Talkies hängen. Ganz hinten in der letzten Reihe sitzen die sechs Freundinnen mit ihren Matrosenkäppis, die im gleichen Flugzeug waren wie wir. Während des Flugs haben sie Piccolos geleert und waren nach der Landung in einer Art Minipolonäse Richtung Gepäckband marschiert. Am Ende der Einweisung müssen zwei von ihnen geweckt werden.

Und dann sind wir auch schon unterwegs. Auf dem Boot. Auf dem Shannon, Richtung Norden und immer geradeaus. An diesem ersten Tag allerdings nur für ein paar Kilometer. Als bei Shannon­bridge die namensgebende Brücke auftaucht, beschließen wir, dass wir nach unserem langen Anreisetag ein Bier verdient haben. Praktischerweise ist am Steg so viel Platz, dass wir unser Boot pro­blemlos parken können. Ach so: Wir – das sind zwei Paare, die sich schon ewig kennen. Und die jetzt ziemlichen Hunger haben. Und Durst. Shannonbridge war jahrzehntelang für das Killeen’s berühmt, einen Pub, über den Harry Rowohlt sinngemäß geschrieben hat, er sei die kneipengewordene irische Seele. Den Spinnweben im Türrahmen nach zu urteilen ist die allerdings schon länger geschlossen. Tja, meint ein alter Mann, der gerade vorbeikommt, Corona, fehlende Mitarbeiter, die steigenden Preise, wer wisse in diesen Tagen schon so genau, was letztendlich schuld sei?