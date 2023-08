Später erst, viel später, als ich längst wieder zu Hause war, kam mir ein verwegener Gedanke, nahe an der Grenze zur Blasphemie. Was, ging es mir durch den Kopf, wenn Kapitän Etienne Garcia den Autopiloten eingeschaltet hatte. Wenn sein Auftritt in den extravaganten Handschuhen aus Robbenfell, in denen er die letzten Meter von der Brücke aus manövrierte, nur ein Spiel gewesen ist. Wenn gar nicht er es war, der uns auf den winzigen Punkt zusteuerte, der auf der elektronischen Anzeige des GPS nur für Sekunden aufflammte. Klick, war er fotografiert. Zack, war er schon wieder weg: 90 Grad Nord – der Punkt, an dem alle Längengrade aufeinandertreffen und an dem der stählerne Rumpf der Le Commandant Charcot eigentlich hätte laut kreischen müssen, als er über die Erdachse kratzte, deren oberes Ende dort angeblich aus dem Globus schaut.

Gespenstisches Weiß

Lärm hatte es gemacht. Reichlich. Wie auch die Stunden und Tage zuvor, als das Schiff auf seinen 1309 Kilometern Richtung Norden – so war die Entfernung am Flughafen von Longyearbyen angegeben – unverdrossen mit dem eigenen Gewicht das meterdicke Eis zerbrach und es gleich darauf mit den mächtigen Schiffsschrauben in lauter Eiswürfel zerhackte, die dann einige Zeit lang hinter uns lustig in dem schmalen freigekämpften Kanal vor sich hin schaukelten. Es war ein Drängen und Stoßen und Wackeln gewesen, als bebe die Erde, begleitet von einem seltsamen Grollen. Dabei waren wir doch auf Wasser unterwegs, dem gefrorenem Polarmeer freilich, dessen Eisdecke sich je nach Jahr und Jahreszeit in wechselnder Größe und Form zwischen Sibirien, Grönland und Kanada erstreckt. Es ist ein gespenstisches Weiß. Zeitlos. Ortlos. Zumeist flach wie ein Brett bis zum Horizont. Von drei Strömungen wird das Packeis am Wirbeln gehalten und ist dabei bisweilen in fast unfassbarer Geschwindigkeit unterwegs. Umso überraschender war die Enttäuschung mancher Passagiere, dass uns keine ins Eis gerammte Tafel erwartete mit der Aufschrift: „Welcome to the Northpole“. Und nur ein trauriger Ersatz war das Schild, das die Besatzung des Schiffs mitgebracht hatte und das nun am Bug des Helikopterdecks stand: als Requisit für gefühlt eine Million Erinnerungsbilder.