Läuft der Motor? Oder nicht? Ich sitze im Auto und höre keinen Laut. Ich will mich elek­trisch durch Norwegen bewegen. Das Land hat, gemessen an der Bevölkerung, die meisten E-Autos: 22 Prozent aller Wagen fahren mit Strom, bei Neuzulassungen sind es sogar 83 Prozent. Und in keiner Stadt gibt es mehr dieser Autos als in Bergen, 38 Prozent der Einwohner sind damit unterwegs. Ich will von Stavanger nach Bergen, entlang der Fjorde und Inselchen der zerfurchten Küste. Aber läuft der Motor jetzt – oder noch nicht?

Zu Hause teile ich mir mit vier anderen einen alten Diesel. Mein Vater sagte immer, da kann man im Notfall auch Frittierfett reinkippen, vom Fleck kommt man immer. Nun komme ich mir vor wie bei „Knight Rider“, der 80er-Jahre-Serie, in der David Hasselhoff mit seinem Auto K.I.T.T. sprechen konnte. Mein Auto, dessen Motor tatsächlich läuft, zeigt im Display an, dass seine Batterie für 441 Kilometer reicht, allerdings ändert sich die Zahl, wird mal mehr, mal weniger. Früher, in den 1990ern, haben wir für fünf Mark getankt, auf Reserve fahren war unser Extremsport. Ab welcher Ladeanzeige beginnt der Nervenkitzel im E-Auto?