Auch auf Fernstrecken lohnen sich Zugfahrten. Und am schönsten daran ist das Umsteigen: Denn wer so von Berlin bis nach Kärnten in Österreich reist, kann sich an jedem Bahnhof mit besserem Proviant eindecken.

An Österreich ist schön: erstens die Berge. Und zweitens die Speisewagen in der Bundesbahn. Bild: Mauritius

In Rosenheim müsste man leben. Wenn man in Rosenheim leben würde, könnte man an einem gewöhnlichen Mittwochmittag um 12.13 Uhr mit dem EC 85 nach Venedig fahren. Von Gleis 5. Ohne Umsteigen. In sechs Stunden. Über den Brennero. Ankunft um 18.25 Uhr. Dieser EC 85 wäre ein guter Grund, nach Rosenheim zu ziehen. Und natürlich auch die Fernsicht auf die Berge, hinter denen nicht nur der Brennero wartet, sondern auch die bessere Küche.

Die Küche fängt zwar schon lange vor Rosenheim an, besser zu werden. Und natürlich wohnen die Leute nicht in Rosenheim, weil sie dort so gut in einen Zug nach Venedig steigen können, irgendwo müssen die Leute halt wohnen und diese Unterwegsbahnhöfe halt liegen, von denen einem die Train-Manager der Deutschen Bahn in ihren Durchsagen so oft erzählen. Anders als beim Brenner wird das Wort „Unterwegsbahnhof“ nicht direkt schöner, wenn man ein o anhängt.